Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merakla takip edilen gündüz kuşağı programlarından "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"nin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Ünlü sunucudan açıklama geldi. Peki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme bu sene var mı, ne zaman başlayacak? İşte seyircilerin merak ettiği sorular ve cevapları...

SHOW TV ekranlarından izleyici ile buluşan ve geniş bir takipçi kitlesi olan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"nin 6. sezonunun olup olmayacağı merak konusuydu. Programın yayını ile ilgili olarak ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme bu sene var mı? İşte detaylar... 

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı - 1. Resim

"DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME"NİN KONUSU NE?

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta ve esrarengiz cinayetler çözülmektedir. 

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı - 2. Resim

DİDEM ARSLAN'IN PORGRAMI BU SENE VAR MI?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme bu yıl da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Programın 6. sezonu hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekrana gelecek. Sezon finalini 30 Mayıs 2025’te yapan programın yaz tatilinin ardından ne zaman başlayacağı da belli oldu. 

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı - 3. Resim

DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, 6. sezonuyla 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayacak. Hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelecek olan program, yine toplumsal olaylara ışık tutmaya devam edecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

