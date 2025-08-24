Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sezon sunucusu merak ediliyor

- Güncelleme:
Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sezon sunucusu merak ediliyor
Haberler Haberleri

Gelin Evi programının yeni sezon sunucusu Buse Varol, izleyicilerin gündeminde. Oyunculuğun yanı sıra çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapan Buse Varol’un kim olduğu, kariyeri ve şarkıcı Alişan ile evliliği merak ediliyor.

Gelin Evi programının yeni sunucusu Buse Varol'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Dokuz sezondur hafta içi her gün yayınlanan Gelin Evi programında yarışmacı gelinler, misafir ağırlama, sofra düzeni ve çeyiz sunumu gibi farklı alanlarda değerlendirmeye tabi tutuluyor. Programda hafta boyunca çeşitli hediyeler dağıtılırken, her cuma yapılan oylamada birinci olan yarışmacıya 150.000 TL’lik ödül takdim ediliyor.

Yarışma programı Gelin Evi, 25 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, seyirciler "Buse Varol kimdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. 

Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sezon sunucusu merak ediliyor - 1. Resim

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mayıs 1990 tarihinde Manisa’da doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlayan Varol, mezuniyetinin ardından bir süre öğretmenlik yaptı.

Sonraları oyunculuk kariyerine yönelen Buse Varol, 2012 yılında Tozlu Yollar dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Arka Sokaklar, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalk Gidelim, Şeref Meselesi ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol alan Varol, oyunculuk kariyerinin yanı sıra çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sezon sunucusu merak ediliyor - 2. Resim

2018 yılında şarkıcı Alişan ile dünya evine giren Buse Varol'un bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

Philip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş'un eşi Philip Clarke gündeme geldi
