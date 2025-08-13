Gelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandı

Türkiye’nin sevilen yarışma programı Gelin Evi, 9. sezonunda yeni bir yüz ve büyük ödüllerle geri dönüyor. Programın yeni sunucusu ve başlangıç tarihi duyuruldu.

GELİN EVİ SUNUCUSU KİM OLDU?

Gelin Evi’nin 9. sezonunda sunuculuk koltuğuna başarılı oyuncu Buse Varol oturuyor. 1990 doğumlu Buse Varol, şarkıcı Alişan ile evli ve 2 çocuk annesi.

GELİN EVİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelin Evi’nin 9. sezonu, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

Hafta içi her gün saat 12.15’te yayınlanan program, yeni sezonda da gelinlerin çeyizden ev dekorasyonuna, sofra sunumundan misafirperverliğe kadar uzanan kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Bu sezon yarışmaya katılan her yarışmacıya bir çeyrek altın hediye edilirken haftanın birincisini tam 150.000 TL’lik büyük ödül kazanacak.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğdu. Öğretmenlik okuyan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Varol, Tozlu Yollar dizisiyle ilk ekran önü deneyimini yaşadı.

Ardından, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri", "Kış Güneşi", "Rüya" ve "Payitaht: Abdülhamid" gibi pek çok dizide yer aldı.

Mayıs 2018 yılında Alişan ile evlendi ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunuyor.