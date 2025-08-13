Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandı

Gelin Evi yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon Ezgi Sertel'in ayrılmasıyla sunucusuz devam eden program 9. sezonunda Buse Varol ile anlaştı. 'Gelin Evi sunucu kim oldu, ne zaman başlıyor' yayınlanan tanıtım fragmanıyla belli oldu.

Türkiye’nin sevilen yarışma programı Gelin Evi, 9. sezonunda yeni bir yüz ve büyük ödüllerle geri dönüyor. Programın yeni sunucusu ve başlangıç tarihi duyuruldu. 

GELİN EVİ SUNUCUSU KİM OLDU?

Gelin Evi’nin 9. sezonunda sunuculuk koltuğuna başarılı oyuncu Buse Varol oturuyor. 1990 doğumlu Buse Varol, şarkıcı Alişan ile evli ve 2 çocuk annesi.

Gelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandı - 1. Resim

GELİN EVİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelin Evi’nin 9. sezonu, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

Hafta içi her gün saat 12.15’te yayınlanan program, yeni sezonda da gelinlerin çeyizden ev dekorasyonuna, sofra sunumundan misafirperverliğe kadar uzanan kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Bu sezon yarışmaya katılan her yarışmacıya bir çeyrek altın hediye edilirken haftanın birincisini tam 150.000 TL’lik büyük ödül kazanacak. 

Gelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandı - 2. Resim

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğdu. Öğretmenlik okuyan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Varol, Tozlu Yollar dizisiyle ilk ekran önü deneyimini yaşadı.

Ardından, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri", "Kış Güneşi", "Rüya" ve "Payitaht: Abdülhamid" gibi pek çok dizide yer aldı.

Mayıs 2018 yılında Alişan ile evlendi ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunuyor. 

 

