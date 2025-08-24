İsviçre'ye yerleşip köy hayatı yaşıyordu! Seher Dilovan kızını ilk defa paylaştı: "Annesinin tıpkısı" yorumları geldi
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, şimdilerde İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir köyde ailesiyle yaşıyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isim son olarak kızını paylaştı. Takipçileri yorum yağdırdı.
Uzun süredir müzik dünyasından uzaklaşan 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesiyle birlikte İsviçre’nin Cenevre kentinde köy hayatı sürdürüyor.
Yerini müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere’ye bırakan Dilovan’ın Cenevre’deki evi yeşillikler içinde dikkat çekiyor.
BAĞ, BAHÇE, EV İŞLERİYLE BİZZAT İLGİLENİYOR
Bağ, bahçe ve ev işleriyle bizzat ilgilenen sanatçı, sosyal medyada da aktif. Son paylaşımıyla gündeme gelen Dilovan, gözlerden uzak tuttuğu kızını takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımına “Size çok benziyor” ve “Maşallah, Allah nazarlardan korusun” gibi yorumlar yağdı.
