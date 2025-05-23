Bu hafta hangi yatırım, ne kadar yükseldi? Altın yatırımcısı güldü, borsacı üzüldü!

ABD ekonomisine dair endişeler, Trump’ın yeni tarifelerden söz etmesi ve Rusya-Ukrayna ateşkesinin zora girmesi, bu hafta “güvenli liman” alımlarına destek oldu. Ons %4,85 ve gram altın %5,3 prim yaptı. Yüksek faiz ve zayıf bilançolar borsayı frenlemeye devam etti. BİST 100 bu hafta %3,22 geriledi ve 9356’dan kapandı. Dolar haftalık bazda %0,60 ve Euro %2 prim yaparken; para piyasası fonlarının haftalık ortalama getirisi %0,94 oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, bu hafta altın yatırımcısının yüzü güldü, borsa yatırımcısı ise üzüldü.

Moody’s tarafından ABD’nin kredi notunun düşürülmesinin ardından, ülkede bütçe açığı ve yüksek borçluluk endişeleri yükselmeye başladı. Başkan Trump'ın yakın zamanda Temsilciler Meclisi'nden geçen ve ağustos ayında da Senato’da oylanması beklenen yeni vergi tasarısının, önümüzdeki 10 yılda ABD bütçe açığını 3 trilyon dolar daha artırması öngörülüyor. Bu risklerle birlikte ABD varlıklarından çıkış ve “güvenli liman” altında yükseliş öne çıktı.

TRUMP’TAN YENİ TARİFELER

Öte yandan Trump bugün, 1 Haziran'dan itibaren AB’den ithalata %50 gümrük vergisi önerdi ve ayrıca Apple'ı, iPhone üretimini ABD'ye taşımaması durumunda minimum %25 gümrük vergisi ile tehdit etti. Bu gelişme de ticaret müzakerelerine ilişkin umutları zayıflattı ve altın fiyatlarına destek oldu.

Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinde de belirsizliğin artması üzerine küresel piyasalarda ons fiyatı bu hafta %4,85 primle 3360 dolara yükseldi.

Gram altın da haftalık bazda %5,3 primle, 4.225 TL’ye yöneldi.

BORSA BU HAFTA GERİLEDİ

İç piyasalara bakıldığında Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %3,22 geriledi ve 9356 puandan kapanış yaptı. Yüksek faiz ortamı sürerken, zayıf bilançolar hisse senetleri üzerinde baskıya devam etti.

TCMB bugün TL likiditeyi çekmek için iki ihale açtı. Gecelik vadeli ihalede teklifleri %49'a ve 1 aylık vadeli ihalede 49,69’a kadar kabul etti. Böylece dün sert düşen TL REF faizi tekrar %48,90 seviyesine yükseldi.

DOLAR VE EURODA GÖRÜNÜM

Bu arada kurlara bakıldığında dolar bu hafta %0,60 primle 39,02 TL’ye ve Euro da %2 yükselişle 44,22 TL’ye yöneldi. Para piyasası fonlarının haftalık ortalama getirisi ise %0,94 oldu.

Bu hafta TCMB’nin enflasyon tahminini sabit tutmasının etkileri de takip edilirken; Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, “TCMB Başkanının, 2025 yılsonunda enflasyonun öngörülen bant içerisinde gerçekleşeceğinden (%19 ile %29 arasında) emin gözükmesi, para politikasında sıkılığın bunu sağlayacak şekilde belirleneceğine dair bir taahhüt olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.