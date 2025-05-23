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Merkez Bankası rezervlerinde artış! 145 milyar 657 milyon dolara çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Merkez Bankası rezervlerinde artış! 145 milyar 657 milyon dolara çıktı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 314 milyon dolar artışla 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 16 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar yükselişle 65 milyar 401 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Mayıs'ta 61 milyar 222 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 865 milyon dolar azalışla 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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