Philip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş'un eşi Philip Clarke gündeme geldi

Metestatik bağırsak kanseriyle mücadele eden ve 3-4 haftalık ömrü kaldığını belirten Evre Başak Okumuş, ölüm haberiyle sevenlerini derinden üzdü.

Sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda sağlık durumunu açıklayan Okumuş, karaciğerinin iflas ettiğini ve gözlerinde sarılık belirtilerinin başladığını dile getirdi. Evre Okumuş'un hayatını kaybetmesi üzerine eşi Philip Clarke'nin hayatı merak konusu oldu.

PHİLİP CLARKE KİMDİR?

Evre Başak Clarke’nin eşi olan Philip Clarke hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.Çift çocukları Oscar ile birlikte İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşamaktadır.

Türk asıllı bir ressam olan Evre Başak, 40 yaşında hayatını kaybetmiştir. İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Evre Başak, 2023 yılında Philip Clarke ile evlenmiştir.