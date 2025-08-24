Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Philip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş'un eşi Philip Clarke gündeme geldi

Philip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş'un eşi Philip Clarke gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Philip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş&#039;un eşi Philip Clarke gündeme geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Evre Başak Clarke, kanser tedavisi sürecinde başlattığı yardım kampanyasıyla gündeme gelmişti. Ancak Clarke'ın, ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. Sanatçının eşi Philip Clarke'nin kim olduğu ve hayatına dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Philip Clarke kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

Metestatik bağırsak kanseriyle mücadele eden ve 3-4 haftalık ömrü kaldığını belirten Evre Başak Okumuş, ölüm haberiyle sevenlerini derinden üzdü.

Sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda sağlık durumunu açıklayan Okumuş, karaciğerinin iflas ettiğini ve gözlerinde sarılık belirtilerinin başladığını dile getirdi. Evre Okumuş'un hayatını kaybetmesi üzerine eşi Philip Clarke'nin hayatı merak konusu oldu. 

Philip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş'un eşi Philip Clarke gündeme geldi - 1. Resim

PHİLİP CLARKE KİMDİR?

Evre Başak Clarke’nin eşi olan Philip Clarke hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.Çift çocukları Oscar ile birlikte İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşamaktadır.

Türk asıllı bir ressam olan Evre Başak, 40 yaşında hayatını kaybetmiştir. İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Evre Başak, 2023 yılında Philip Clarke ile evlenmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uluslararası yol 1 saat kapatılıp 15 dakika açılıyor! Erzurum-Artvin karayolunda vatandaş isyan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan sürpriz hareket - HaberlerHande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı?Halit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman? - HaberlerHalit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman?Samsunspor - Kasımpaşa maçı neden yok? TFF sebebini açıkladı, maç tarihi merak ediliyor - HaberlerSamsunspor - Kasımpaşa maçı neden yok? TFF sebebini açıkladı, maç tarihi merak ediliyorEvre Başak Clarke öldü mü? Ailesi duyurdu - HaberlerEvre Başak Clarke hayatını kaybetti!Bursaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının yayın bilgileri paylaşıldı - HaberlerBursaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının yayın bilgileri paylaşıldıİstanbul'da yangın son dakika! Zekeriyaköy'deki yangın söndürüldü mü? - Haberlerİstanbul'da yangın son dakika! Zekeriyaköy'deki yangın söndürüldü mü?
Sonraki Haber Yükleniyor...