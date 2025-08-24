Evre Başak Clarke öldü mü? Ailesi duyurdu

İngiltere'de yaşayan Türk sanatçı Evre Başak Clarke, kanser tedavisi sürecinde başlattığı yardım kampanyasıyla geniş yankı uyandırmıştı.

Clarke'ın sağlık durumu, toplanan bağışlarla ilgili ortaya atılan iddialar ve yaşamına dair detaylar kamuoyunun gündeminde yer aldı. Peki, Evre Başak Clarke öldü mü? İşte tüm ayrıntılar...

EVRE BAŞAK CLARKE ÖLDÜ MÜ?

Evre Başak Clarke'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık iki yıl önce karaciğer kanserine yakalandığı bilgisini veren Evre, 31 Temmuz'da kanserle mücadelesini kaybettiğini ve yalnızca birkaç hafta ömrü kaldığını duyurmuştu.

Kanserle mücadelesini de paylaşan Evre B. Clarke'ın son dönemde organlarının iflas ettiği de öne sürülüyordu. Evre Başak Clarke'ın X hesabından hayatını kaybettiği açıklandı.

EVRE BAŞAK CLARKE NEDEN ÖLDÜ?

Evre Başak Clarke, metastatik bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Sanatçının ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Clarke’ın vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke’ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son üç haftasını ailesinin ve en yakın dostlarının sevgisiyle çevrili olarak geçirdi" denildi.

EVRE BAŞAK CLARKE KİMDİR?

1985 doğumlu Evre Başak Clarke 40 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Evre Başak Okumuş olan sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunudur.



İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Clarke, 2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlendi, çiftin aynı yıl küçük oğlu Oscar doğdu.

Evre Başak Calerke, kısa süre önce GoFundMe platformu üzerinden “Evre’s Battle: Baby Oscar’s Futur” isimli bir yardım kampanyası başlatarak, oğlu Oscar'ın geleceğini güvence altına almayı amaçladı.

“Evre’s Battle: Baby Oscar’s Futur” kampanyasına 6 bin 700 kişi destek vererek 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) bağış toplandı.

Clarke tedavi süredini sosyal medyada paylaşsa da, kampanya kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle tedavi belgelerin kaldırıldığı yönündeki iddialar çok konuşuldu.