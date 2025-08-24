Halit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman?

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. 19 gün sonra 68 metre derinlikte cenazesi tespit edildi.

Birçok kişi Halit Yukay’ın ölüm haberinin ardından cenaze töreni detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Halit Yukay cenaze töreni ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

HALİT YUKAY'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Halit Yukay'ın cenaze töreni ile ilgil henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cansız bedeninin bulunmasının ardından birçok kişi cenaze töreniyle ilgili detayları araştırmaya başladı.

Henüz Halit Yukay'ın cenaze töreniyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

HALİT YUKAY NEREYE DEFNEDİLECEK?

Halit Yukay’ın cenazesi İstanbul’da ya da memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Halit Yukay'ın defin yeri hakkında net bir açıklama yapılmamış olsa da, iş insanının ailesi tarafından kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.