Haberler > Haberler > Halit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman?

Halit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halit Yukay&#039;ın cenaze töreni ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yalova açıklarında teknesiyle kaybolan ve 19 gün sonunda bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu. Halit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman? sorusu merak konusu oldu.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. 19 gün sonra 68 metre derinlikte cenazesi tespit edildi. 

Birçok kişi Halit Yukay’ın ölüm haberinin ardından cenaze töreni detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Halit Yukay cenaze töreni ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Halit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman? - 1. Resim

HALİT YUKAY'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Halit Yukay'ın cenaze töreni ile ilgil henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cansız bedeninin bulunmasının ardından birçok kişi cenaze töreniyle ilgili detayları araştırmaya başladı.

Henüz Halit Yukay'ın cenaze töreniyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Halit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman? - 2. Resim

HALİT YUKAY NEREYE DEFNEDİLECEK?

Halit Yukay’ın cenazesi İstanbul’da ya da memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Halit Yukay'ın defin yeri hakkında net bir açıklama yapılmamış olsa da, iş insanının ailesi tarafından kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

 

"Niye baktın" tartışmasında halk otobüsü şoförüne "ölüm" tehdidi! "Psikolojim bozuldu"
