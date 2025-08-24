Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldi

Halit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldi
Haberler

Halit Yukay, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle Marmara Denizi'ne açılmıştı. 19 gündür aranan kayıp iş insanı Yukay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Halit Yukay bulundu mu? Son dakika yaşanan gelişmeyle bu soru cevap buldu.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle Marmara Denizi'ne açılan Halit Yukay uzun bir süredir aranıyordu. Teknesine batık ve yarı parçalanmış halde bulunan ünlü Yukay'ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da arama çalışmalarını yakından takip ediyordu.

Halit Yukay bulundu mu? sorusu da son çıkan haberlerle beraber merak ediliyordu. İş insanı Halit Yukay'dan yeni haber geldi. 

Halit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldi - 1. Resim

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

Halit Yukay 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00'da deniz tabanınında 68 metre derinlikte bulundu.

Yalova'da iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle Bozcaada'ya gitmek için Marmara Denizi'ne açılmıştı. Son dakika gelen bilgilere göre Halit Yukay'ın 19 gün sonra cesedine ulaşıldı.

Halit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldi - 2. Resim

HALİT YUKAY NEREDE BULUNDU?

Aramaların Balıkesir ve Çanakkale kıyılarında yoğunlaştığı belirtildi. Ünlü iş insanına ait cesedin kazanın olduğu bölge olarak değerlendirilen bölgeden 68 metre derinlikte bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Cenazenin yeni yanal tarama cihazıyla tespit edilrken ROV cihazıyla da görüntüler teyit edildi.

Halit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldi - 3. Resim

HALİT YUKAY ÖLDÜ MÜ?

23 Ağustos Cumartesi günü Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Halit Yukay ölmüştür. 

Arama kurtarma çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni kazanın olduğu bölge olarak değerlendirilen bölgeden 68 metre derinlikte bulundu. 

Halit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldi - 4. Resim

HALİT YUKAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Halit Yukay, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındaydı. Aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi kamuoyunda paylaşılmamıştır. Ancak İstanbul’da doğup büyüdüğü tahmin ediliyor.

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Yukay, 2011 yılında kurduğu Mazu Yachts ile lüks yat tasarımı ve üretiminde ismini duyurdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

