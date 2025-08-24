Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahçeli talimat verdi, Cemevi Külliyesi'ne özel türkü yazıldı! Elif Buse Doğan seslendirdi

Bahçeli talimat verdi, Cemevi Külliyesi'ne özel türkü yazıldı! Elif Buse Doğan seslendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsanın üzerine inşa edilen Cemevi Külliyesi'ne ithafen 'Canların Türküsü' bestelendi. MHP liderinin talimatıyla yazılan türküde, "Düşmeyiz zillete ya da gaflete. İki Mustafa'nın izcileriyiz. Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız" sözleri dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen "Canların Türküsü" isimli türkü bestelendi. 

Türkünün sözlerini Canfer Balçık yazdı, müziğini İsmail Altunsaray besteledi.

ELİF BUSE DOĞAN SESLENDİRDİ

Düzenlemesini İsmail Altunsaray ve Göksel Kamçı'nın yaptığı türküyü, sanatçı Elif Buse Doğan seslendirdi.

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

"Canların Türküsü" adlı eserin sözleri şöyle:

"Durudur dilimiz, kırk kapı açar/ El ele verince kalmayız naçar/ Her can vatan için serinden geçer/ Bengi bir vatanın bekçileriyiz/ Canlardan mirastır bu ülke bize/ Canımız fedadır Türkiye'mize/ Birken bin oluruz, gerek yok söze/ Nice yüzyılların öncüleriyiz/ Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt'e/ Bu mübarek mülke, Cumhuriyet'e/ Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa'nın izcileriyiz/ Aynıdır yönümüz, kıblegahımız/ Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız/ Hep doğruya doğru güzergahımız/ Hakk'ın adaletin gözcüleriyiz/ İnsanoğlu yazar kökte, künyede/ Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede/ Hak bizi gözetsin iki dünyada/ Bektaş-ı Veli'nin elçileriyiz (Ay ile Güneş'in elçileriyiz.)



Bakanlık açıkladı: Öğretmenlere verilen ödenek 6 bin 436 liraya çıktı!
