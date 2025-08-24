3 yaşındaki Hilal'in hayali şaşırttı: MHP lideri Bahçeli'yle yüz yüze!

Ülkücü camianın ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Aydın’daki sembol isimlerinden önceki dönem MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan’ın kızı 3,5 yaşındaki Hilal'in en büyük hayali 'Devlet Dede' diye hitap ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmekti.

Hilal Pehlivan, Aydın’dan Ankara’ya götürülerek Bahçeli’nin elini öpüp Bozkurt Selamı verdi. Kızlarının en büyük isteğini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşayan Gizem-Burak Pehlivan Çifti, kızlarının en büyük hayalini gerçekleştirdiği için Devlet Bahçeli’ye teşekkür ettiler.

"HİLAL'İMİZİN EN BÜYÜK DİLEĞİYDİ"

Ziyaretle ilgili paylaşım yapan Aydın Ülkü Ocakları eski başkanlarından ve geçtiğimiz dönem MHP MYK üyesi olan Burak Pehlivan, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket Ailemizin büyüğü, Türkmen Beyimiz, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’i, kıymetli eşim Gizem Hanım ve minik kızçemiz Hilal ile birlikte makamında ziyaret etmenin onurunu yaşadık. Kızımız Hilal’in en büyük arzusu Liderimiz Devlet Dedesi’nin elini öpmekti. Kızımızla birlikte çok mutlu olduk. Allah, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’ye sağlık, sıhhat ve uzun ömür verip başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.



