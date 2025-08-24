Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'den Fırat Kalkanı mesajı! "Bir gece ansızın gereken cevap verildi"

- Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9’uncu yıl dönümü mesajında, "'Bir gece ansızın' Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki “emperyalist adresler”e gereken cevap verildi" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 9. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o dönemki açıklamalarına mesajında yer veren Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini vurguladı.

"HAYALLERİ TERÖR DEVLETÇİKLERİYDİ"

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde “terör devletçikleri” kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların “adreslerini” ve “araçlarını” net bir şekilde teşhis ettik. Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini “bir gece ansızın gelebiliriz” diye ifade etti. 

GEREKEN CEVAP VERİLDİ!

Bizi Suriye’deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emir vermesiyle, “bir gece ansızın” Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki “emperyalist adresler”e gereken cevap verildi. 

Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit söz konusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik. 

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9’uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz. 

Aziz şehitlerimize  Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz"

