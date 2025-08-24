Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde olay iddia! "AK Parti ile görüşüp, 'Bizi CHP'den kurtarın' demişler"

Gazeteci Cem Küçük, Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçiminde Meclis üyelerinin oy kullandıktan sonra fotoğraf çektirmek zorunda bırakıldığını, başlarına adamlar dikildiğini iddia etti. Özgür Çelik'i işaret eden Küçük, üyelerden beşinin de AK Parti ile görüşüp "Bizi CHP'den kurtarın" dediğini öne sürdü.

Beyoğlu Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada CHP Grubu Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu, Başkanvekili seçildi.

Söz konusu seçimle ilgili Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. 

HER OY SONRASI FOTOĞRAF!

Küçük, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li Beyoğlu Belediyesi Meclis üyelerinin her turda oy kullandıktan sonra fotoğraflarını çektirmek zorunda bırakıldığını iddia etti.

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde olay iddia!

"BAŞ AKTÖR ÖZGÜR ÇELİK"

Oy kabininde fotoğraf çekilmemesi için uyarı yapılmasına rağmen her turda fotoğraf çekildiğini iddia eden Küçük, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de sürecin baş aktörü olduğunu belirtti.

"ÜYELERLE BEŞER DEFA GÖRÜŞTÜ"

Çelik'in CHP'li Meclis Üyeleriyle tek tek 5 defa görüştüğünü ve AK Parti lehine oy vermemeleri için baskı yaptığını iddia eden Küçük, "Bazı meclis üyelerinin başlarına adamlar dikildi" ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde olay iddia!

"BİZİ KURTARIN"

"Hatta CHP’li meclis üyelerinden beşi, AK Parti ile görüşüp, 'Bizi CHP’den kurtarın' demişler." iddiasında da bulunan Küçük, oy kullanma anına ait görüntüleri de paylaştı.

 

