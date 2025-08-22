İnan Güney görevden uzaklaştırılmıştı! Beyoğlu Belediye Başkan Vekili belli oldu
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün yapılan seçimde Başkan vekili olarak Sefer Karaahmetoğlu seçildi.
Geçtiğimiz hafta rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
CHP'NİN ADAYI VEKİL SEÇİLDİ
Bu gelişmenin ardından Güney'in yerine Beyoğlu Belediye Başkanlığına 22 Ağustos'ta vekil seçileceği duyurulmuştu.
Bugün Beyoğlu Belediyesi’nde yapılan seçim sonucunda başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu. AK Parti Grubu'nun adayı ise Süleyman Baba oldu.
Beyoğlu Belediye Meclisi'nde CHP'nin 17, AK Parti'nin 11, MHP'nin 2 ve bir de bağımsız üye bulunuyor.
