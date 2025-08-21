Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! "CHP, organize milli irade sabotajlarının adresidir"

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! "CHP, organize milli irade sabotajlarının adresidir"

- Güncelleme:
Ömer Çelik&#039;ten Özgür Özel&#039;e sert tepki! &quot;CHP, organize milli irade sabotajlarının adresidir&quot;
Gündem Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki geldi.

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında, AK Parti'ye yönelik "Organize kötülük örgütü" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki!

"ORGANİZE DEMOKRASİ DÜŞMANLIĞI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından, Özel'in bu sözlerine yönelik sert bir tepkide bulundu.

Çelik, Özel, "CHP'ye söyleyeceği sözleri AK Parti'mize söylemiş" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir "siyasi navigasyon" problemi yaşıyor. Özgür Özel AK Parti'mize "organize kötülük örgütü" demiş ve yine adresi şaşırarak CHP'ye söyleyeceği sözleri AK Parti'mize söylemiş.

Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak AK Parti'miz için kullanıyor.

Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı "organize işler" CHP'den sorulur. Cuntaları destekleyen "organize milli irade sabotajları"nın adresi CHP'dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan "organize demokrasi düşmanlığı" CHP siyaseti olarak markalaşmıştır.

Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını "organize bir kötülükle" gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel'in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. "Organize kötülük"lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır.

