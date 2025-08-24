Emine Erdoğan dünya basınında manşet oldu! Avrupa’dan Asya’ya o sözleri konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ile bir araya gelerek Gazze’deki soykırımı dünya gündemine taşıyan Emine Erdoğan, bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a gönderdiği mektup ile küresel vicdana seslendi.

Mektubunda Melania Trump’a çağrıda bulunan Emine Erdoğan, Ukrayna’daki savaş için gösterdiği duyarlılığı, Gazze’deki çocuklar için de göstermesini istedi. Mesaj, Avrupa’dan Asya’ya, Arap medyasından Amerika’ya kadar pek çok ülkede gündem oldu.

"SESİMİZİ BİRLEŞTİRELİM" ÇAĞRISI!

Emine Erdoğan’ın mektubunda yer alan “Bu adaletsizliğe karşı sesimizi ve gücümüzü birleştirmeliyiz” ifadesi birçok haber kuruluşu tarafından başlığa taşındı. Erdoğan, Gazze’de açlık, yoksulluk ve savaş altında yaşayan çocuklara dikkat çekerek dayanışma çağrısı yaptı.

İngiliz medya kuruluşları, mektubun Melania Trump’a yönelik açık ve duygusal bir çağrı içerdiğini belirtti. BBC, mektubu "Türk First Lady'den Melania Trump'a Gazzeli çocuklar için çağrı" başlığıyla servis etti. Reuters ise, Erdoğan’ın, “Putin’e gönderdiğiniz mektuptan esinlenerek bu çağrıyı yapıyorum” ifadelerine yer verdiğini aktardı.

"GAZZELİ ÇOCUKLARA DA AYNI ŞEFKAT GEREK"

Erdoğan’ın, “Savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklar için gösterdiğiniz şefkatin, Gazze’de de gösterilmesini diliyorum” sözleri, Avrupa basınında geniş yer buldu. Sky News ve The Telegraph gibi yayın organları, mektubun barışa davet niteliğinde olduğunu vurguladı.

FRANSIZ BASINI: TARİHİ SORUMLULUK

Fransız Le Figaro gazetesi, Erdoğan’ın mektubundaki şu ifadeleri öne çıkardı: “Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze’nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum.”

ALMANYA, YUNANİSTAN, İSRAİL VE ARAP DÜNYASINDA GÜNDEM OLDU

Alman Der Spiegel, Erdoğan’ın çağrısını “duygusal” olarak nitelendirirken, İsrail basını mektubu doğrudan Netanyahu’ya baskı olarak yorumladı. Katar, Suudi Arabistan, Lübnan ve İran gibi ülkelerdeki medya kuruluşları da mektubun içeriğine manşetlerinde geniş yer verdi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Maariv, haberi “Erdoğan'ın eşinden Beyaz Saray’daki Başkan'ın eşine: Netanyahu’ya baskı yapın” başlığıyla okuyucularına sundu.

Yedioth Ahronot gazetesi ise Erdoğan’ın, Melania Trump’tan, Putin’e yazdığı mektubun benzerini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da yazmasını istediğini yazdı. Haberde, Gazze’de hayatını kaybeden 18 binden fazla çocuğa dikkat çekilerek, bu çağrının doğrudan İsrail’e mesaj niteliği taşıdığı yazdı.

"GAZZE, ÇOCUK MEZARLIĞINA DÖNDÜ"

Melania Trump’a gönderilen mektup; Belçika, İsviçre, Çekya, Bosna Hersek, Avustralya, Malezya, Japonya, Pakistan ve Kazakistan gibi pek çok ülkede farklı dillerde yayınlandı. Vurgulanan ortak mesajlardan biri şu oldu: