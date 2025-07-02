Emine Erdoğan’dan Vatikan’da Gazze çağrısı! Papa 14. Leo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan’da Papa 14. Leo ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani kriz, ateşkes çağrısı ve çevre konuları ele alındı.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN DAHA KARARLI DURUŞ ÇAĞRISI

Emine Erdoğan, görüşmede Gazze'de devam eden insani trajediye dikkat çekti. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımların eksiksiz ulaştırılması için Hristiyan dünyasının daha güçlü bir duruş sergilemesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Vatikan'da bir araya geldim. Görüşmemiz öncelikle Gazze'de devam eden insani trajediye odaklandı" dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Vatikan'ın İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüm bulunmasına verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını da dile getiren Emne Erdoğan, "Filistin'de adil ve sürdürülebilir bir barışın temelinin iki devletli çözüm olduğunu ifade ettim" dedi.

ÇEVRE KONULARI DA ELE ALINDI

Görüşmede çevre meseleleri de gündeme geldi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin "Sıfır Atık" girişimi başta olmak üzere iklim krizine karşı yürütülen çalışmaları paylaştı.

"İklim krizinin inanç veya coğrafya farkı gözetmeksizin tüm insanlığın ortak kaygısı olduğu konusunda mutabık kaldık. İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye ve Vatikan arasındaki güçlü işbirliği potansiyelinin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

PAPA 14. LEO'YA TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan, açıklamasını Papa 14. Leo'ya nazik misafirperverliği için teşekkür ederek tamamladı. "Üstlendiği tarihi sorumluluğun Katolik dünyası ve tüm insanlık için olumlu sonuçlar getirmesini diliyorum" dedi.