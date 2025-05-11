Papa 14. Leo Dünya liderlerine seslendi! "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilsin!"

Vatikan'da düzenlenen Pazar ayininde ilk kez halka seslenen Papa 14'üncü Leo, Gazze'deki çatışmalara dikkat çekerek güçlü bir barış çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'nde yaşananlardan derin bir üzüntü duyduğunu belirten Papa 14'üncü Leo, "Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insani yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın" ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası'nda yaptığı ilk Pazar duasında dünya barışına vurgu yaptı.

Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalardan derin bir üzüntü duyduğunu belirten Papa 14. Leo, "Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insani yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın" ifadelerini kullandı.

"PARÇALAR HALİNDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI YAŞIYORUZ"

80 yıl önce sona eren İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatan Papa 14. Leo, "Bu savaş 60 milyon cana mal oldu. Papa Franciscus'un defalarca dile getirdiği gibi, bugün ise parçalar halinde yaşanan bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın dramatik manzarasıyla karşı karşıyayız" dedi.

Papa, dünya liderlerine seslenerek, "Yeryüzünün büyüklerine sesleniyorum. Halen geçerliliğini koruyan şu çağrıyı yineliyorum: Bir daha asla savaş olmasın" diye konuştu.

GAZZE VE UKRAYNA İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

Papa 14. Leo, Gazze'de süregelen çatışmalara dikkat çekerek, "Gazze Şeridi'nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Derhal ateşkes ilan edilsin, sivil halka insani yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Papa, "Kalbimde Ukrayna halkının acılarını taşıyorum. En kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için gereken her şey yapılsın" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Papa 14. Leo, Hindistan ile Pakistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını da memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Umarım önümüzdeki müzakereler sayesinde kalıcı bir anlaşmaya en kısa sürede varılır" dedi.