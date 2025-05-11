Yeni Papa yapay zekayı düşman ilan etti! "İnsanlığın önündeki en büyük tehlikelerden biri"

Kaynak: Dış Haberler 11 Mayıs 2025 10:43 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 10:48 - Güncelleme:

Vatikan'da gerçekleşen tarihi konuşmada, Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14. Leo, yapay zekayı insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri olarak tanımladı. Göreve geldikten sonraki ilk resmi açıklamasında sert bir tavır takınan Papa Leo, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insan onuruna, adalete ve emeğe ciddi zararlar verebileceğini vurguladı.

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk resmi konuşmasında yapay zekayı (AI), insanlığın karşı karşıya olduğu en kritik zorluklardan biri olarak tanımladı. Vatikan'daki Yeni Sinod Salonu'nda Kardinaller Meclisi'ne hitap eden Leo, yapay zekanın insan onuru, adalet ve emeğin savunulmasında ciddi sorunlar oluşturabileceğine dikkat çekti. İlgili Haber Yeni Papa cinsel istismarı görmezden mi geldi? Skandal görüntü ortaya çıktı "YENİDEN DÜZENLEYELİM" Papa Leo, selefi Papa Francis'in birçok önceliğini devam ettirme sözü verirken, kendi papalığını farklı kılacak önemli mesajlar da verdi. Yapay zekanın insan ilişkilerini algoritmalara indirgeyebileceği konusunda uyarıda bulunan Leo, etik çerçevede düzenlenmesi gerektiğini iletti. Leo, papalık isminin kökenine atıfta bulunarak, modern Katolik sosyal düşüncesinin temellerini atan Papa Leo XIII'ü örnek aldığını vurguladı. 19. yüzyılda görev yapan Papa Leo XIII, sanayi devriminin gölgesinde işçi hakları ve kapitalizme dair önemli doktrinler geliştirmişti. Papa 14. Leo, yapay zekanın getirdiği yeni sanayi devriminin de aynı titizlikle ele alınması gerektiğini savundu. Papa Francis ise görev süresinin sonlarına doğru yapay zekanın etik olarak geliştirilmesi gerektiğine dair güçlü mesajlar vermiş, teknolojinin insan odaklı kalması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık