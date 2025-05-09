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Yeni Papa cinsel istismarı görmezden mi geldi? Skandal görüntü ortaya çıktı

Kaynak: Dış Haberler
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Yeni Papa cinsel istismarı görmezden mi geldi? Skandal görüntü ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Papa seçilen 14. Leo'nun (Robert Prevost), Chicago ve Güney Amerika'daki kiliselerde rahiplere yönelik cinsel istismar iddialarını 'görmezden geldiği' ortaya çıktı.

Yeni seçilen Papa 14. Leo (Robert Prevost), Chicago ve Güney Amerika’daki kiliselerde rahiplere yönelik cinsel istismar iddialarını 'görmezden geldiği' suçlamalarıyla gündeme oturdu.

Daily Mail'in haberine göre, istismar mağdurlarını temsil eden SNAP adlı grup, Papa 14. Leo'nun başpiskopos olduğu dönemde gelen şikayetlere rağmen sessiz kaldığını ve gerekli adımları atmadığını ifşa etti.

Yeni Papa cinsel istismarı görmezden mi geldi? Skandal görüntü ortaya çıktı - 1. Resim

CHİCAGO'DAKİ İDDİALAR KAN DONDURUCU

Papa 14. Leo'nun Chicago'da başrahip olarak görev yaptığı dönemde, James Ray'in reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar suçlamalarına rağmen manastırda yaşamasına izin verdi, hatta yarım blok ötedeki bir Katolik okuluna istismar vakalarını bildirmedi. Ray’in çocuklara yakın bir konumda yaşamasına göz yumuldu.

Yeni Papa cinsel istismarı görmezden mi geldi? Skandal görüntü ortaya çıktı - 2. Resim

CİNSEL İSTİSMARI ÖRTBAS MI ETTİ?

Prevost, 2014-2023 yılları arasında görev yaptığı Peru Chiclayo Piskoposluğu'nda da iki rahip hakkında çıkan cinsel istismar iddialarına rağmen resmi bir kilise soruşturması başlatmadı. The Pillar'ın haberine göre, mağdurların şikayetleri Vatikan'a iletildi ama  söz konusu iddialar Prevost yüzünden önemsiz gösterildi.

Daily Mail, skandalın boyutunu gösteren bir fotoğrafın da yayımlandığını belirtti. Fotoğrafta, Chiclayo Piskoposluğu arşivlerinde "önemsiz" olarak işaretlenen belgelerin görüntülendiği ifade edildi.
Daily Mail'in haberine göre, Papa 14. Leo ile cinsel istismar suçlamaları bulunan Rahip James Ray'in birlikte görüntülendiği fotoğraflar, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İddialara göre, bu görüntüler Ray'in suçlamalara rağmen kilisede aktif rol oynamaya devam ettiğini ortaya koyarken, Papa 14. Leo'nun bu duruma göz yumduğu yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

SNAP: SEÇİLMEMESİ İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK AMA OLMADI

SNAP Başkan Yardımcısı Lopez de Casas, Prevost’un seçilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Şimdi iddialarla yüzleşmek zorunda kalacak bir Papa var" dedi.

Kaynak: Dış Haberler

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