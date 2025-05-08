Yeni papa Prevost, Trump yönetimini adeta bombalamış! Paylaşımları gündem oldu

ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni papa oldu. Tarihteki ilk ABD’li papa olarak kayıtlara geçen Prevost'un sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti. Yeni papanın, Trump yönetimine yönelik göçmenleri sınır dışı etme politikasıyla ilgili eleştiriler içeren paylaşımları gündem oldu. Öte yandan papa Prevost'un, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile sosyal medya üzerinden yaşadığı Hz. İsa polemiği de yeniden gündeme geldi.

İlk ABD'li papa olarak tarihe geçen Robert Prevost'un, sosyal medya hesabından Trump yönetimi aleyhinde yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Chicagolu Prevost ilk ABD'li papa olarak kayıtlara geçti. ABD'li Prevost'un nasıl biri olduğu merak konusu olurken, çiçeği burnunda papanın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Papa Robert Prevost

ABD BAŞKAN YARDIMCISI JD VANCE İLE POLEMİK

Yeni papa Prevost'un, X'teki kişisel sosyal medya hesabından 2024 yılında bir kez bile paylaşım yapmadığı 2025'te ise 5 kez paylaşım yaptığı tespit edildi. Papa, o dönem yaptığı bir paylaşımda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Hz. İsa hakkındaki görüşünü eleştirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 29 Ocak'ta Fox News'e verdiği mülakatta "Hristiyanlıkta bir kavram vardır, ailenizi seversiniz, sonra komşunuzu seversiniz, sonra toplumunuzu seversiniz, sonra yurttaşlarınızı seversiniz, sonra da dünyanın geri kalanına öncelik verirsiniz. Aşırı solun büyük bir kısmı bunu tamamen tersine çevirmiştir." diye konuşmuştu. Prevost ise X hesabından yaptığı paylaşımında Vance'in açıklamasına karşılık, "JD Vance yanılıyor: İsa bizden başkalarına olan sevgimizi derecelendirmemizi istemiyor." ifadesini kullanmıştı.

Prevost, Vance hakkında yaptığı başka bir paylaşımda ise Vance'in göçmenleri sınır dışı etme politikalarına ilişkin açıklamalarını eleştiren bir makale yayınladı.

TRUMP'I ELEŞTİRMİŞ

Papa Prevost'un dikkat çeken bir diğer paylaşımı ise, Trump yönetiminin 15 Mart 2025'te yasa dışı olarak ABD'den sınır dışı ettiği El Salvador vatandaşı Kilmar Armando Abrego Garcia ile olan paylaşım. Prevost bu paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ve El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'nin, sınır dışı edilen Garcia'ya gülmesini eleştiren paylaşımı alıntıladı. Papa Prevost'un kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ise Trump'ın göçmenlere muamelesine yönelik bir eleştirinin retweetiydi.

İLK ABD'Lİ PAPA PREVOST KİMDİR?

Vatikan'daki Konklav'da yeni papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost 14 Eylül 1955'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi. Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı.

Papa Robert Prevost

Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma unvanını kazanırken, yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.