ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni Papa seçildi! Vatikan'da beyaz duman yükseldi
Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından yeni Papa'nın seçildiğine işaret eden beyaz duman yükseldi. Yeni Papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu. Prevost tarihteki ilk ABD’li papa olarak kayıtlara geçti.
Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost seçildi. Chicagolu Prevost ilk ABD’li Papa oldu. Vatikan'daki papalık seçiminde Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.
Papa, kardinallerin 3. oylamasında seçildi.
YENİ PAPA KİM OLDU? TARİHTE BİR İLK
Vatikan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu.
Yeni Papa, "14. Leo" adını alarak Katolik dünyasının 267. ruhani lideri olarak ilan edildi.Prevost tarihteki ilk ABD’li papa olarak kayıtlara geçti.
YENİ PAPA'DAN İLK MESAJ!
Meydanda toplanan binlerce kişinin coşkulu tezahüratları eşliğinde balkona çıkan Papa 14. Leo "Barış sizinle olsun" dedi.
Uzun yıllar Peru'da misyoner olarak çalışan Prevost, bu süreçte Peru vatandaşlığı da kazandı. Toplum nezdinde merkezci bir figür olarak bilinse de, sosyal adalet, göçmen hakları ve yoksulların korunması konularında ilerici bir duruş sergiledi. Ancak, kadınların diyakoz olarak atanmasına karşı çıkması nedeniyle kilise doktrini konusunda muhafazakâr olarak tanımlanıyor.
2012 yılında The New York Times tarafından yayınlanan bir habere göre, Prevost, “eşcinsel hayat tarzı” ve “eşcinsel partnerler ve onların evlat edindikleri çocuklardan oluşan alternatif aileler” konusundaki eleştirileriyle gündeme gelmişti.