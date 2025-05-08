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ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni Papa seçildi! Vatikan'da beyaz duman yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından yeni Papa'nın seçildiğine işaret eden beyaz duman yükseldi. Yeni Papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu. Prevost tarihteki ilk ABD’li papa olarak kayıtlara geçti.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost seçildi. Chicagolu Prevost ilk ABD’li Papa oldu. Vatikan'daki papalık seçiminde Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Papa, kardinallerin 3. oylamasında seçildi.

Vatikan'da beyaz duman yükseldi! Yeni Papa seçildi - 1. Resim

YENİ PAPA KİM OLDU? TARİHTE BİR İLK

Vatikan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu. 

Yeni Papa, "14. Leo" adını alarak Katolik dünyasının 267. ruhani lideri olarak ilan edildi.

Prevost tarihteki ilk ABD’li papa olarak kayıtlara geçti.
ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni Papa seçildi! Vatikan'da beyaz duman yükseldi - 2. Resim

YENİ PAPA'DAN İLK MESAJ!

Meydanda toplanan binlerce kişinin coşkulu tezahüratları eşliğinde balkona çıkan Papa 14. Leo "Barış sizinle olsun" dedi. 

Papa 14. Leo, ilk konuşmasında birlik ve barış mesajları verdi. "İnsanların her zaman barış içinde tek bir halk olması gerektiğine inanıyorum" diyen Papa 14. Leo, kalabalıktan büyük alkış aldı. Konuşmasında selefi Papa Francis'e de özel bir teşekkür eden Papa 14. Leo, "Papa Francis'e teşekkürler" ifadelerini kullandı.
 
ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni Papa seçildi! Vatikan'da beyaz duman yükseldi - 2. Resim

Uzun yıllar Peru'da misyoner olarak çalışan Prevost, bu süreçte Peru vatandaşlığı da kazandı. Toplum nezdinde merkezci bir figür olarak bilinse de, sosyal adalet, göçmen hakları ve yoksulların korunması konularında ilerici bir duruş sergiledi. Ancak, kadınların diyakoz olarak atanmasına karşı çıkması nedeniyle kilise doktrini konusunda muhafazakâr olarak tanımlanıyor.

2012 yılında The New York Times tarafından yayınlanan bir habere göre, Prevost, “eşcinsel hayat tarzı” ve “eşcinsel partnerler ve onların evlat edindikleri çocuklardan oluşan alternatif aileler” konusundaki eleştirileriyle gündeme gelmişti.

ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost yeni Papa seçildi! Vatikan'da beyaz duman yükseldi - 4. Resim

TRUMP'TAN TEBRİK MESAJI 

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nden seçilen ilk Papa olan yeni Papa 14. Leo'nun seçilmesini ülke için “Büyük bir onur” olarak niteledi.
 
Trump “Az önce Papa seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyorum. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olduğunu fark etmek büyük bir onur. Ne büyük bir heyecan ve Ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı dört gözle bekliyorum. Çok anlamlı bir an olacak” dedi 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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