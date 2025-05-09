Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu tebrik etti! "Gazze için birlikte hareket edelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo'ya Papalık makamına seçilmesi dolayısıyla anlamlı bir tebrik mektubu gönderdi.

Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo'nun Papalık makamına seçilmesi, dünya liderlerinin art arda gönderdiği tebrik mesajlarıyla kutlanmaya devam ediyor. ABD Başkanı, Almanya Şansölyesi, Fransa Cumhurbaşkanı ve BM Genel Sekreteri'nin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Papa 14. Leo'ya anlamlı bir tebrik mesajı iletti.

Mektubunda "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Papa 14. Leo'ya Türkiye'nin barış ve hoşgörü temennilerini iletti.

"FRANSUVA BARIŞIN SESİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda, Papa 14. Leo'nun selefi Papa Fransuva'nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların arttığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, "Kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva, barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladı." sözleriyle Papa Fransuva'nın barış yolundaki çabalarını övdü.

TÜRKİYE-VATİKAN İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Papa Fransuva ile kurulan samimi ve yapıcı diyaloğun Papa 14. Leo döneminde de devam edeceğine inandığını belirtti. Erdoğan, "Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir." ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN ORTAK GAYRET TEMENNİSİ

Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte çalışmanın önemine değinen Erdoğan, uluslararası toplumun barışa katkı sunma sorumluluğunu hatırlattı. Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum." sözleriyle ortak çalışma çağrısı yaptı.