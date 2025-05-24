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Anadolu Efes - Beşiktaş basketbol maçını kim kazandı? Anadolu Efes'ten tarihi geri dönüş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anadolu Efes - Beşiktaş basketbol maçını kim kazandı? Anadolu Efes&#039;ten tarihi geri dönüş
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

28. hafta erteleme müsabakasında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka’yı konuk etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon heyecanı sona erdi. 17 sayılık farktan geri dönüş yapan Anadolu Efes, sahadan 90-87’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında ertelenen maçta Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka mücadele etti.

Bugünkü maçın ardından arama motorlarına Anadolu Efes - Beşiktaş basketbol maçını kim kazandı? soruları aratılmaya başlandı. 

Anadolu Efes - Beşiktaş basketbol maçını kim kazandı? Anadolu Efes'ten tarihi geri dönüş - 1. Resim

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Anadolu Efes İkinci yarıda 17 sayılık farktan geri dönerek sahadan 90-87’lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş Fibabanka, yenilmesine rağmen ikili averajla normal sezonu ikinci sırada bitirdi. Beşiktaş, Playoff’ta lig yedincisi Galatasaray ile mücadele edecek.

Anadolu Efes - Beşiktaş basketbol maçını kim kazandı? Anadolu Efes'ten tarihi geri dönüş - 2. Resim

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇ ÖZETİ

Anadolu Efes‘te Dan Oturu 17 sayı, 3 ribaund, 2 bloka sahipken Derek Willis 14 sayı, 4 ribaund, 3 asisti vardır.  Rolands Smits 17 sayı, 2 ribaund ve Darius Thompson 12 sayı, 2 ribaund, 3 asist ile oynadı.

Beşiktaş Fibabanka’da ise Yiğit Arslan 18 sayı, 4 ribaund; Conor Morgan 13 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Dustin Sleva 13 sayı, 7 ribaund; Berk Uğurlu 10 sayı, 4 asist ile parkede ter döktü.

İşte Anadolu Efes Beşilktaş çeyrek sonuçları:

çeyrek: 20-27
çeyrek: 39-51
çeyrek: 66-73
çeyrek: 90-87

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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