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Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ile Samsunspor 54.randevuda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ile Samsunspor 54.randevuda
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Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Samsunpor'u ağırlayacak. Sezonun son iç saha maçına çıkacak olan bordo mavililer, Karadeniz derbisinde kazanarak 3 puan ile ayrılmak istiyor. Trabzonspor -Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor, ligde oynadığı 34 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgiyle topladığı 47 puanla yedinci sıradadır. 

Samsunspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet sonucunda 60 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ile Samsunspor 54.randevuda - 1. Resim

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 54. RANDEVUSUNDA

Trabzonspor ile Samsunspor 54. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla beraber "Karadeniz derbisinde" yüzü gülen bir tarafta yer aldı.

Bordo-mavililer, geride kalan 53 lig maçında galibiyetlerde Reeder Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.

Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ile Samsunspor 54.randevuda - 2. Resim

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?  

25 Mayıs Pazar günü Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan isim oldu. En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyetinden bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, geçen sezonda 2-1 galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK, HANGİ KANALDA? 

Trabzonspor - Samsunspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Trabzonspor - Samsunspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı izlenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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