Türkiye Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye ABD Milli maç için geri sayıma başlandı!

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ilk provasını yapmak üzere Amerika'ya gitti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip iki kritik hazırlık maçında önce ABD, ardından Meksika ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık kampı kapsamında Boston’a ulaşan milliler ilk sınavını 7 Haziran Cumartesi günü ABD karşısında verecek. Maç öncesi ise Türkiye Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, Milli maç saat kaçta merakla araştırılıyor.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, önemli iki özel karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak 7 Haziran 2025 Cumartesi günü ABD ile karşı karşıya gelecek olan milliler mücadelede saat 22.30’da sahada olacak.

ABD maçının hemen ardından ise 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye Meksika ile karşılaşacak. Meksika ile yapılacak maç ise TSİ gece 04.00’te başlayacak.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD ile oynanacak Milli maçın canlı yayın bilgisi henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş dönemlerde A Milli Takım’ın hazırlık ve resmi maçları TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından yayınlandığı için önümüzdeki karşılaşmanın da benzer şekilde TRT tarafından ekranlara getirilmesi bekleniyor. Resmi yayıncı ve saat bilgisi Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kanal tarafından duyurulduğunda kesin detaylar netleşecek.

TÜRKİYE - ABD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-Yıldızlılar Türkiye - ABD maçı için Amerika’nın Connecticut eyaletine gitti. Türkiye - ABD milli maçı East Hartford kentinde bulunan Pratt & Whitney Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

7 Haziran’da oynanacak Milli takım maçı için nefesler tutulmuş durumda. Amerika seyircisi önünde sahaya çıkacak olan millilerimiz deplasman atmosferinde önemli bir sınav verecek.

MİLLİ MAÇ KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Takım belirlenen aday kadroyla Amerika yolculuğuna çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda hem tecrübeli hem de genç isimler bir arada yer alıyor.

Kalede Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Berke Özer gibi isimler öne çıkarken, savunmada Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik gibi önemli oyuncular bulunuyor.

Orta sahada takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan gibi güçlü isimler görev alacak.

Hücum hattında ise Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi genç yetenekler kadroya dahil edildi. Ayrıca ilk kez milli davet alan Mustafa Eskihellaç da kamp kadrosunda yer alarak bu deneyimi yaşama fırsatı bulacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

Milliler 2026 Dünya Kupası hazırlık süreci kapsamında iki özel karşılaşmaya çıkacak. İlk maç 7 Haziran Cumartesi günü ABD ile saat 22.30’da oynanacak. İkinci maç ise 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile olacak ve mücadele Türkiye saatiyle 04.00’te başlayacak.

Her iki karşılaşma da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. Hazırlık kampı çerçevesinde A Milli Takım kafilesi 2 Haziran gecesi Boston’a ulaşarak bugünden itibaren kamp çalışmalarına resmen başladı.