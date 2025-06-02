FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta? Maç takvimi ve yayın bilgileri

Yeni formatı ile ABD'de düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na 32 takım katılıyor. Haziran ayında başlayacak organizasyonun kura çekimi Miami'de 5 Aralık 2024'te yapılmıştı. Futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi, saati ve yayın bilgiler merak ediliyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında 63 karşılaşma 12 farklı stadyumda düzenlenecek. Açılış ve final mücadelesinin yeri belli olurken FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Uluslararası düzeyde ilk kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası, önceki yıllardan farklı olarak 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Organizasyonda her grupta dört takım olmak üzere sekiz gruptan oluşan Kulüpler Dünya Kupası, tek maç lig usulüne göre oynanacak. İlk iki takım son 16'ya yükselirken son 16'dan finale kadar tek maç eleme usulü yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı oynanmayacak.

ABD'de düzenlenecek turnuva, 15 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2025'teki final karşılaşmasıyla sona erecek.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım başladı. Daha önce 6 veya 8 takımın yer aldığı turnuva yeni formatıyla ilk kez ABD'de düzenleniyor. 32 takımın katılacağı Kulüpler Dünya Kupası, yaz döneminde futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Karşılaşmalar Dazn adlı platformdan yayınlanacak. 15-27 Haziran arasında grup aşaması oynanacak. Son 16 turu, 28 Haziran -2 Temmuz tarihleri arasında, çeyrek final 4-5 Temmuz, yarı final 8-9 Temmuz ve final maçı 13 Temmuz'da oynanacak.

Grup aşamasındaki ilk maç 15 Haziran tarihinde Miami'de Hard Rock Stadyumu'nda Al Ahly - Inter Miami arasında oynanacak.