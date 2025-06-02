Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta? Maç takvimi ve yayın bilgileri

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta? Maç takvimi ve yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta? Maç takvimi ve yayın bilgileri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni formatı ile ABD'de düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na 32 takım katılıyor. Haziran ayında başlayacak organizasyonun kura çekimi Miami'de 5 Aralık 2024'te yapılmıştı. Futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi, saati ve yayın bilgiler merak ediliyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında 63 karşılaşma 12 farklı stadyumda düzenlenecek. Açılış ve final mücadelesinin yeri belli olurken FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. 

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Uluslararası düzeyde ilk kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası, önceki yıllardan farklı olarak 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Organizasyonda her grupta dört takım olmak üzere sekiz gruptan oluşan Kulüpler Dünya Kupası, tek maç lig usulüne göre oynanacak. İlk iki takım son 16'ya yükselirken son 16'dan finale kadar tek maç eleme usulü yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı oynanmayacak. 

ABD'de düzenlenecek turnuva, 15 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2025'teki final karşılaşmasıyla sona erecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta? Maç takvimi ve yayın bilgileri - 1. Resim

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım başladı. Daha önce 6 veya 8 takımın yer aldığı turnuva yeni formatıyla ilk kez ABD'de düzenleniyor. 32 takımın katılacağı Kulüpler Dünya Kupası, yaz döneminde futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. 

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta? Maç takvimi ve yayın bilgileri - 2. Resim

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Karşılaşmalar Dazn adlı platformdan yayınlanacak.  15-27 Haziran arasında grup aşaması oynanacak. Son 16 turu, 28 Haziran -2 Temmuz tarihleri arasında, çeyrek final 4-5 Temmuz, yarı final 8-9 Temmuz ve final maçı 13 Temmuz'da oynanacak.

Grup aşamasındaki ilk maç 15 Haziran tarihinde Miami'de Hard Rock Stadyumu'nda Al Ahly - Inter Miami arasında oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Burası Türkiye'de! Hem kalp şeklinde hem de pembe... Görenleri mest ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haziran ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranında! - HaberlerHaziran ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranında!FIFA Kulüpler Dünya Kupası Türkiye neden yok? Gidecek takımlar belli oldu - HaberlerFIFA Kulüpler Dünya Kupası Türkiye neden yok? Gidecek takımlar belli olduBorsa ne zaman tatile girecek? Bayramda takaslar duracak! - HaberlerBorsa ne zaman tatile girecek? Bayramda takaslar duracak!İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2025 Haziran işsizlik maaşı Kurban Bayramı ödeme tarihler - Haberlerİşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2025 Haziran işsizlik maaşı Kurban Bayramı ödeme tarihlerMetin Gürcan kimdir, kaç yıl ceza aldı? Ceza süresi netleşti - HaberlerMetin Gürcan kimdir, kaç yıl ceza aldı? Ceza süresi netleştiKabine gündeminde neler var? Kritik başlıklar masada! - HaberlerKabine gündeminde neler var? Kritik başlıklar masada!
Sonraki Haber Yükleniyor...