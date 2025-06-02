FIFA Kulüpler Dünya Kupası Türkiye neden yok? Gidecek takımlar belli oldu

Türkiye, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda temsilci gönderemiyor. Türk kulüplerin UEFA organizasyonlarındaki son dönemlerdeki başarısı nedeniyle futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası Türkiye'den herhangi bir takımın yer almamasının nedenini merak ediyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025, 32 takımın katılımıyla ABD'de düzenlenecek. Türkiye'nin FIFA Club World Cup 2025'te temsilcisinin olmaması dikkat çekerken futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası Türkiye neden yok merak ediliyor.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE NEDEN YOK?

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda istenen başarıları elde edememesi nedeniyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025'e temsilci gönderemiyor. UEFA, turnuvaya katılacak 12 takımı, 2021-2024 yılları arasında Şampiyonlar Ligi şampiyonları ve kulüp katsayı sıralamasına göre belirlemekte. Türk takımları, bu süreçte genellikle grup aşamalarında veya ön elemelerde elenmesi nedeniyle yeterli puan toplayamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlar Avrupa'da dikkat çekici performansları olsa da katsayı sıralaması geride kaldığı için turnuva vizesini alamadı.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI 2025 HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

Turnuvada Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Inter Miami, Al Ahly gibi 32 takım mücadele edecek. UEFA’dan 12, Güney Amerika’dan 6, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’dan dörder, Okyanusya’dan bir takım katılıyor. Türkiye’den ise hiçbir kulüp bu kriterleri karşılayamadı.

Avrupa'dan 12 takım katılıyor:

Manchester City (İngiltere)

Chelsea (İngiltere)

Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Inter Milan (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Porto (Portekiz)

Borussia Dortmund (Almanya)

Juventus (İtalya)

Salzburg (Avusturya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Güney Amerika'dan 6 takım katılıyor:

Flamengo (Brezilya)

Palmeiras (Brezilya)

River Plate (Arjantin)

Boca Juniors (Arjantin)

Botafogo (Brezilya)

Atletico Mineiro (Brezilya)

Kuzey ve Orta Amerika - 4 Takım

Monterrey (Meksika)

Seattle Sounders (ABD)

Club América (Meksika)

Los Angeles FC (ABD)

Asya'dan 4 takım katılıyor:

Al Hilal (Suudi Arabistan)

Urawa Red Diamonds (Japonya)

Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

Ulsan Hyundai (Güney Kore)

Afrika'dan 4 Takım katılıyor.

Al Ahly (Mısır)

Wydad Casablanca (Fas)

Esperance Sportive de Tunis (Tunus)

Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

Ev Sahibi Ülke Temsilcisi (ABD) 1 takım:

Inter Miami (ABD)

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI 2025 KATILIM KRİTERLERİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 katılım kriterleri merak ediliyor. Toplam 32 takımın katılacağı turnuva, 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek. 8 grupta 4'er takım mücadele edeceği grup aşaması ile turnuva başlayacak. UEFA'dan katılacak 12 takım, son dört yılın Şampiyonlar Ligi kazananları ve kulüp katsayı sıralaması üzerinden seçiliyor. Türk takımları ise bu kriterleri karşılayamadı. UEFA katsayı sisteminde galibiyet 2 puan beraberlik 1 puan ve turnuva ilerlemesi gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Turnuva yeni formatı ile Avrupa dışında Güney Amerika, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Okyanusya’dan da takımların katılımını sağlıyor. FIFA, bu turnuvayı her dört yılda bir düzenliyor.