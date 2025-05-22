FIFA'dan resmi duyuru: 32 takıma özel transfer dönemi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulübe ek bir transfer dönemi açıldığını duyurdu.
Dünya futbolunun patronu konumundaki FIFA, 32 kulübü ilgilendiren önemli bir karara imza attı.
1-10 HAZİRAN ARASINDA TRANSFER YAPABİLECEKLER
FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılan kulüplere 1-10 Haziran tarihleri arasında sözleşme imzalayabilmeleri için istisnai bir transfer penceresinin açıldığını duyurdu.
YENİ FORMAT
Her sene 7 takımın dahil olduğu FIFA Kulüpler Dünya Kupası, format değişikliğinin ardından 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla düzenlenecek. ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yeni formatıyla gerçekleşecek.
2025 KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK TAKIMLAR
Al Ahly, Al-Ain, Al-Hilal, Atletico Madrid, Auckland City, Bayern Münih, Benfica, Boca Juniors, Borussia Dortmund, Botafogo, Chelsea, Esperance Tunis, Flamengo, Fluminense, Inter, Inter Miami, Juventus, Manchester City, Mamelodi Sundowns, Monterrey, Paris Saint-Germain, Palmeiras, Porto, Pachuca, Real Madrid, Red Bull Salzburg, River Plate, Seattle Sounders, Ulsan HD, Urawa Red Diamonds, Wydad Casablanca