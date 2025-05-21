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UEFA yeni formatı duyurdu: Ev sahipleri, EURO 2028 Elemeleri'ne katılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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UEFA yeni formatı duyurdu: Ev sahipleri, EURO 2028 Elemeleri&#039;ne katılacak
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa futbolunun patronu UEFA, EURO 2028'e ev sahipliği yapacak Galler, İngiltere, İrlanda ve İskoçya'nın da elemelerde mücadele etmesine karar verdi. EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihleri arasında düzenlenecek.

UEFA Yönetim Kurulu, İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen toplantıda, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) Elemeleri'nin yeni formatını belirledi.

UEFA'nın açıkladığı formata göre; EURO 2028'e ev sahipliği yapacak olan İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler de elemelere katılacak.

UEFA yeni formatı duyurdu: Ev sahipleri, EURO 2028 Elemeleri'ne katılacak - 1. Resim

EURO 2028 ELEME FORMATI

EURO 2028 Elemeleri'nde 4'erli veya 5'erli 12 grupta mücadele edilecek. Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi, 9 Haziran'da başlayacak finallere direkt katılacak. Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçmeyi başaran takımlar arasında dağıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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