UEFA yeni formatı duyurdu: Ev sahipleri, EURO 2028 Elemeleri'ne katılacak

Avrupa futbolunun patronu UEFA, EURO 2028'e ev sahipliği yapacak Galler, İngiltere, İrlanda ve İskoçya'nın da elemelerde mücadele etmesine karar verdi. EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihleri arasında düzenlenecek.

UEFA Yönetim Kurulu, İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen toplantıda, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) Elemeleri'nin yeni formatını belirledi.

UEFA'nın açıkladığı formata göre; EURO 2028'e ev sahipliği yapacak olan İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler de elemelere katılacak.

EURO 2028 ELEME FORMATI

EURO 2028 Elemeleri'nde 4'erli veya 5'erli 12 grupta mücadele edilecek. Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi, 9 Haziran'da başlayacak finallere direkt katılacak. Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçmeyi başaran takımlar arasında dağıtılacak.