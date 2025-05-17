Galatasaray'ın UEFA zaferinin 25. Yılında efsaneler buluştu!

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Galatasaray'ın efsane isimleri, UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünü kutladı. Hagi, Popescu, Hakan Ünsal ve Okan Buruk'un katıldığı buluşmada, tarihi zafer bir kez daha hatırlandı.

Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde elde ettiği UEFA Kupası zaferi 25. yılında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

Tesisleri gezen UEFA zaferinin mimarlarına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından hediye forma takdim edildi. İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ve camianın ileri gelenleri ziyarette hazır bulundu.

Futbolcu olarak zaferin aktörlerinden olan Teknik Direktör Okan Buruk, GS TV YouTube Kanalı’na duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

"Tabii ki 17 Mayıs 2000 unutamayacağımız bir tarih. Her sene anıyoruz. Bu sene eski takım arkadaşlarımızla burada buluştuk. Bunun heyecanının yaşıyorum açıkçası. O takımın ruhu Bunu ekranda gördüğümde çok duygulanıyorum. Bugün Galatasaray'ın yine sosyal medya hesaplarında hikayeleri gördüğümde gerçekten çok duygulandım. O zamana gittim. Çok büyük bir başarıydı. Diğer 17 Mayıs hikayem de, Galatasaray’daki ilk resmi golüm Bakırköyspor'a karşı. O da 17 Mayıs’a denk geliyor. O yüzden bugün benim için önemli, değerli."

"Ergün Penbe'nin bugün doğum günü. Onu da kutlayalım. O da 17 Mayıs’ta, güzel bir günde doğmuş. İnşallah tekrar Galatasaray takımına, bize, bana nasip olur inşallah. Avrupa'da tekrar kupa kaldırmayı deneriz. Bu anlamda hep üzülüyoruz. Avrupa'daki kupa isteğimiz, sevdamız, tekrar o kupayı kaldırmak, kupaları kaldırmak tabii ki çok önemli. Bunu Türkiye'de yapıyoruz, ligde yapıyoruz. İnşallah tekrar bir Avrupa kupası kazandırmak bize nasip olur."

"HAGİ, 'NE BAŞARDIĞINIZIN FARKINDA DEĞİLSİNİZ' DEMİŞTİ"

Unutulmaz oyunculardan olan Hakan Ünsal ise şu ifadeleri kullandı: