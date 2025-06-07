Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin K Grubu kapsamında gerçekleşecek Arnavutluk-Sırbistan maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverleri ekran başına kitleyecek olan Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri ise araştırılmaya devam ediyor.
ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Arnavutluk - Sırbistan maçı Türkiye’den futbolseverlere Exxen platformu üzerinden canlı olarak sunulacak. Exxen kanalı mücadeleyi şifreli şekilde yayınlayacak. Futbolsevelerin maçı izlemek platforma abone olmaları gerekecek.
ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arnavutluk ile Sırbistan takımları arasındaki kritik mücadele 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak. Heyecanla beklenen karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Maçın hakemi ise İtalyan Davide Massa olacak.
ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MUHTEMEL İLK 11
Arnavutluk: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Bajrami; Uzuni, Laci, Hoxha; Manaj
Sırbistan: Petrovic; Milenkovic, Pavlovic, Erakovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, S. Mitrovic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ
- Saat 16:00
Maç: Bosna Hersek - San Marino
Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen
- Saat 19:00
Maç: Andorra - İngiltere
Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen
- Saat 19:00
Maç: Malta - Litvanya
Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
Kanal: Exxen
- Saat 21:45
Maç: Arnavutluk - Sırbistan
Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
Kanal: Exxen
- Saat 21:45
Maç: Avusturya - Romanya
Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
Kanal: Exxen
- Saat 21:45
Maç: Finlandiya - Hollanda
Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
Kanal: Exxen