Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2025 20:43 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 20:43 - Güncelleme:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin K Grubu kapsamında gerçekleşecek Arnavutluk-Sırbistan maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverleri ekran başına kitleyecek olan Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri ise araştırılmaya devam ediyor.

ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Arnavutluk - Sırbistan maçı Türkiye’den futbolseverlere Exxen platformu üzerinden canlı olarak sunulacak. Exxen kanalı mücadeleyi şifreli şekilde yayınlayacak. Futbolsevelerin maçı izlemek platforma abone olmaları gerekecek. ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Arnavutluk ile Sırbistan takımları arasındaki kritik mücadele 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak. Heyecanla beklenen karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Maçın hakemi ise İtalyan Davide Massa olacak. İlgili Haber Finlandiya - Hollanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Eleme Maçları ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MUHTEMEL İLK 11 Arnavutluk: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Bajrami; Uzuni, Laci, Hoxha; Manaj Sırbistan: Petrovic; Milenkovic, Pavlovic, Erakovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, S. Mitrovic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic İlgili Haber Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslararası hazırlık maçları DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ Saat 16:00

Maç: Bosna Hersek - San Marino

Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme

Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen

Maç: Bosna Hersek - San Marino Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen Saat 19:00

Maç: Andorra - İngiltere

Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme

Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen

Maç: Andorra - İngiltere Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen Saat 19:00

Maç: Malta - Litvanya

Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme

Kanal: Exxen

Maç: Malta - Litvanya Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme Kanal: Exxen Saat 21:45

Maç: Arnavutluk - Sırbistan

Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme

Kanal: Exxen

Maç: Arnavutluk - Sırbistan Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme Kanal: Exxen Saat 21:45

Maç: Avusturya - Romanya

Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme

Kanal: Exxen

Maç: Avusturya - Romanya Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme Kanal: Exxen Saat 21:45

Maç: Finlandiya - Hollanda

Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme

Kanal: Exxen İlgili Haber ABD - Türkiye maçı canlı yayın kanalı belli oldu! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan