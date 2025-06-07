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Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin K Grubu kapsamında gerçekleşecek Arnavutluk-Sırbistan maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverleri ekran başına kitleyecek olan Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri ise araştırılmaya devam ediyor.

ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Arnavutluk - Sırbistan maçı Türkiye’den futbolseverlere Exxen platformu üzerinden canlı olarak sunulacak. Exxen kanalı mücadeleyi şifreli şekilde yayınlayacak. Futbolsevelerin maçı izlemek platforma abone olmaları gerekecek.

Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri - 1. Resim

ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutluk ile Sırbistan takımları arasındaki kritik mücadele 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak. Heyecanla beklenen karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Maçın hakemi ise İtalyan Davide Massa olacak.

Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri - 2. Resim

ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MUHTEMEL İLK 11

Arnavutluk: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Bajrami; Uzuni, Laci, Hoxha; Manaj

Sırbistan: Petrovic; Milenkovic, Pavlovic, Erakovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, S. Mitrovic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic

Arnavutluk - Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri - 3. Resim

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

  • Saat 16:00
    Maç: Bosna Hersek - San Marino
    Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
    Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen
  • Saat 19:00
    Maç: Andorra - İngiltere
    Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
    Kanallar: TV 8 Buçuk, Exxen
  • Saat 19:00
    Maç: Malta - Litvanya
    Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
    Kanal: Exxen
  • Saat 21:45
    Maç: Arnavutluk - Sırbistan
    Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
    Kanal: Exxen
  • Saat 21:45
    Maç: Avusturya - Romanya
    Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
    Kanal: Exxen
  • Saat 21:45
    Maç: Finlandiya - Hollanda
    Lig: 2026 Dünya Kupası Eleme
    Kanal: Exxen

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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