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Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslararası hazırlık maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslararası hazırlık maçları
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Yeni sezon öncesinde milli takımlar, kadro yapılarını test etmek ve oyuncu uyumlarını güçlendirmek amacıyla hazırlık maçlarıyla sahaya çıkıyor. Danimarka ile Kuzey İrlanda 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı özel bir müsabakada kozlarını paylaşacak. Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor.

DANİMARKA - KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Uluslararası hazırlık karşılaşmalarında heyecan sürüyor. Bu akşam sahne alacak olan Danimarka - Kuzey İrlanda maçı futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak konusu oldu.

Danimarka ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Maç Türkiye'de Exxen ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kanallar şifreli olduğundan karşılaşma yalnızca abonelik üzerinden izlenebilecek.

Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslararası hazırlık maçları - 1. Resim

DANİMARKA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık sürecindeki milli takımlar, yeni sezon öncesi son taktiksel denemelerini yapmaya devam ediyor. Danimarka - Kuzey İrlanda arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslararası hazırlık maçları - 2. Resim

ULUSLARARASI HAZIRLIK MAÇLARI

7 Haziran Cumartesi:

20:00 – Danimarka - Kuzey İrlanda
21:45 – Yunanistan - Slovakya
22:30 – ABD - Türkiye
22:30 – Kanada - Ukrayna
23:00 – Meksika - İsviçre

8 Haziran Pazar:

02:00 – Yeni Zelanda - Fildişi Sahili
18:00 – Demokratik Kongo - Madagaskar
19:00 – Gürcistan - Yeşil Burun Adaları

9 Haziran Pazartesi:

İptal edildi – Gabon - Liberya
18:00 – Uganda - Gambiya
19:00 – Lihtenştayn - İskoçya
20:00 – Kosova - Komorlar
21:00 – Karadağ - Ermenistan
22:00 – Tunus - Orta Afrika Cumhuriyeti
22:00 – Gabon - Gine-Bissau
22:00 – Ekvator Ginesi - Kamerun
23:00 – Fas - Benin

10 Haziran Salı:

18:00 – Kenya - Çad
19:00 – Slovenya - Bosna-Hersek
19:00 – Azerbaycan - Macaristan
20:00 – İsveç - Cezayir
20:00 – Beyaz Rusya - Rusya
20:00 – Danimarka - Litvanya
20:30 – Güney Afrika - Mozambik
21:45 – İngiltere - Senegal
21:45 – Yunanistan - Bulgaristan
21:45 – Kuzey İrlanda - İzlanda
21:45 – Lüksemburg - İrlanda
21:45 – Slovakya - İsrail
İptal edildi – Tunus - Zambiya
19:00 – Sudan - Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00 – Nijer - Zimbabve
22:00 – Burundi - Moritanya

11 Haziran Çarşamba:

00:00 – Yeni Zelanda - Ukrayna
03:00 – ABD - İsviçre
03:30 – Kanada - Fildişi Sahili
03:30 – Meksika - Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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