Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslararası hazırlık maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2025 18:36 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 18:36 - Güncelleme:

Yeni sezon öncesinde milli takımlar, kadro yapılarını test etmek ve oyuncu uyumlarını güçlendirmek amacıyla hazırlık maçlarıyla sahaya çıkıyor. Danimarka ile Kuzey İrlanda 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı özel bir müsabakada kozlarını paylaşacak. Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor.

DANİMARKA - KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Uluslararası hazırlık karşılaşmalarında heyecan sürüyor. Bu akşam sahne alacak olan Danimarka - Kuzey İrlanda maçı futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak konusu oldu. Danimarka ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Maç Türkiye'de Exxen ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kanallar şifreli olduğundan karşılaşma yalnızca abonelik üzerinden izlenebilecek. DANİMARKA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Hazırlık sürecindeki milli takımlar, yeni sezon öncesi son taktiksel denemelerini yapmaya devam ediyor. Danimarka - Kuzey İrlanda arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. İlgili Haber Türkiye - ABD maçı canlı yayın kanalı belli oldu! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? ULUSLARARASI HAZIRLIK MAÇLARI 7 Haziran Cumartesi: 20:00 – Danimarka - Kuzey İrlanda

21:45 – Yunanistan - Slovakya

22:30 – ABD - Türkiye

22:30 – Kanada - Ukrayna

23:00 – Meksika - İsviçre 8 Haziran Pazar: 02:00 – Yeni Zelanda - Fildişi Sahili

18:00 – Demokratik Kongo - Madagaskar

19:00 – Gürcistan - Yeşil Burun Adaları 9 Haziran Pazartesi: İptal edildi – Gabon - Liberya

18:00 – Uganda - Gambiya

19:00 – Lihtenştayn - İskoçya

20:00 – Kosova - Komorlar

21:00 – Karadağ - Ermenistan

22:00 – Tunus - Orta Afrika Cumhuriyeti

22:00 – Gabon - Gine-Bissau

22:00 – Ekvator Ginesi - Kamerun

23:00 – Fas - Benin 10 Haziran Salı: 18:00 – Kenya - Çad

19:00 – Slovenya - Bosna-Hersek

19:00 – Azerbaycan - Macaristan

20:00 – İsveç - Cezayir

20:00 – Beyaz Rusya - Rusya

20:00 – Danimarka - Litvanya

20:30 – Güney Afrika - Mozambik

21:45 – İngiltere - Senegal

21:45 – Yunanistan - Bulgaristan

21:45 – Kuzey İrlanda - İzlanda

21:45 – Lüksemburg - İrlanda

21:45 – Slovakya - İsrail

İptal edildi – Tunus - Zambiya

19:00 – Sudan - Orta Afrika Cumhuriyeti

19:00 – Nijer - Zimbabve

22:00 – Burundi - Moritanya 11 Haziran Çarşamba: 00:00 – Yeni Zelanda - Ukrayna

03:00 – ABD - İsviçre

03:30 – Kanada - Fildişi Sahili

03:30 – Meksika - Türkiye İlgili Haber A Milli Futbol Takımı ABD'de! Gözler hazırlık maçına çevrildi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan