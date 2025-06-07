Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslararası hazırlık maçları
Yeni sezon öncesinde milli takımlar, kadro yapılarını test etmek ve oyuncu uyumlarını güçlendirmek amacıyla hazırlık maçlarıyla sahaya çıkıyor. Danimarka ile Kuzey İrlanda 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı özel bir müsabakada kozlarını paylaşacak. Danimarka - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor.
DANİMARKA - KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Uluslararası hazırlık karşılaşmalarında heyecan sürüyor. Bu akşam sahne alacak olan Danimarka - Kuzey İrlanda maçı futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak konusu oldu.
Danimarka ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Maç Türkiye'de Exxen ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kanallar şifreli olduğundan karşılaşma yalnızca abonelik üzerinden izlenebilecek.
DANİMARKA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hazırlık sürecindeki milli takımlar, yeni sezon öncesi son taktiksel denemelerini yapmaya devam ediyor. Danimarka - Kuzey İrlanda arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
ULUSLARARASI HAZIRLIK MAÇLARI
7 Haziran Cumartesi:
20:00 – Danimarka - Kuzey İrlanda
21:45 – Yunanistan - Slovakya
22:30 – ABD - Türkiye
22:30 – Kanada - Ukrayna
23:00 – Meksika - İsviçre
8 Haziran Pazar:
02:00 – Yeni Zelanda - Fildişi Sahili
18:00 – Demokratik Kongo - Madagaskar
19:00 – Gürcistan - Yeşil Burun Adaları
9 Haziran Pazartesi:
İptal edildi – Gabon - Liberya
18:00 – Uganda - Gambiya
19:00 – Lihtenştayn - İskoçya
20:00 – Kosova - Komorlar
21:00 – Karadağ - Ermenistan
22:00 – Tunus - Orta Afrika Cumhuriyeti
22:00 – Gabon - Gine-Bissau
22:00 – Ekvator Ginesi - Kamerun
23:00 – Fas - Benin
10 Haziran Salı:
18:00 – Kenya - Çad
19:00 – Slovenya - Bosna-Hersek
19:00 – Azerbaycan - Macaristan
20:00 – İsveç - Cezayir
20:00 – Beyaz Rusya - Rusya
20:00 – Danimarka - Litvanya
20:30 – Güney Afrika - Mozambik
21:45 – İngiltere - Senegal
21:45 – Yunanistan - Bulgaristan
21:45 – Kuzey İrlanda - İzlanda
21:45 – Lüksemburg - İrlanda
21:45 – Slovakya - İsrail
İptal edildi – Tunus - Zambiya
19:00 – Sudan - Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00 – Nijer - Zimbabve
22:00 – Burundi - Moritanya
11 Haziran Çarşamba:
00:00 – Yeni Zelanda - Ukrayna
03:00 – ABD - İsviçre
03:30 – Kanada - Fildişi Sahili
03:30 – Meksika - Türkiye