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FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? FIFA Dünya Kulüpler Kupası katılımcıları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası&#039;na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? FIFA Dünya Kulüpler Kupası katılımcıları
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2025 yılında futbolseverleri heyecanlandıran en büyük organizasyonlardan biri olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım başladı. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan turnuva, 15 Haziran 2025’te ABD’de başlayacak. Toplam 32 kulübün kıyasıya mücadele edeceği bu dev organizasyonda Türkiye’den hiçbir temsilcinin yer almaması ise dikkat çekti. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok merakla araştırılıyor.

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI'NA NASIL KATILINIR?

FIFA tarafından 2025 yılında ilk kez 32 takımla düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası futbol dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor.

ABD’nin ev sahipliğinde 11 şehirde oynanacak olan organizasyon yeni formatıyla dikkat çekerken turnuvaya hangi kulüplerin nasıl katıldığı da merak konusu oldu.

FIFA’nın belirlediği katılım kurallarına göre her kıtanın kulüp düzeyindeki en üst turnuvalarının şampiyonları, öncelikli olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde ediyor. Avrupa için bu turnuva UEFA Şampiyonlar Ligi olurken, Güney Amerika için Libertadores Kupası, Asya için AFC Şampiyonlar Ligi gibi kıtasal şampiyonluklar temel kriter kabul ediliyor.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? FIFA Dünya Kulüpler Kupası katılımcıları - 1. Resim

2021 ile 2024 yılları arasında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kulüpler, otomatik olarak 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu dönemde yüksek performans gösteren ve UEFA kulüp katsayı sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar da Avrupa’dan turnuvaya dahil edildi.

Her kıta için FIFA tarafından belirlenen kontenjanlar:

  • UEFA (Avrupa): 12 takım
  • CONMEBOL (Güney Amerika): 6 takım
  • CONCACAF (Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler): 4 takım
  • CAF (Afrika): 4 takım
  • AFC (Asya): 4 takım
  • OFC (Okyanusya): 1 takım
  • Ev sahibi kontenjanı (ABD): 1 takım

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? FIFA Dünya Kulüpler Kupası katılımcıları - 2. Resim

TÜRKİYE FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA NEDEN YOK?

2025 yılında yapılacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türkiye’den hiçbir kulüp yer almıyor. Bunun sebebi de Türk kulüplerinin son dört yılda Avrupa kupalarında yeterli başarıyı elde edememiş olması.

Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda çeyrek final, yarı final ya da şampiyonluk seviyesine ulaşamayan takımlarımız FIFA'nın belirlediği katılım kriterlerini karşılayamadı.

UEFA kulüp katsayı sıralamasında da Türkiye’den herhangi bir takım ilk 8’e girerek turnuvaya doğrudan katılım sağlayacak seviyeye ulaşamadı. Bu nedenle de Türkiye FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almadı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? FIFA Dünya Kulüpler Kupası katılımcıları - 3. Resim

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI KATILIMCILARI

A Grubu:

Palmeiras (Brezilya)

Porto (Portekiz)

Al Ahly (Mısır)

Inter Miami (ABD)

B Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)

Atletico Madrid (İspanya)

Botafogo (Brezilya)

Seattle Sounders (ABD)

C Grubu:

Bayern Münih (Almanya)

Auckland City (Yeni Zelanda)

Boca Juniors (Arjantin)

Benfica (Portekiz)

D Grubu:

Flamengo (Brezilya)

Chelsea (İngiltere)

Esperance Tunis (Tunus)

Los Angeles FC (ABD)

E Grubu:

River Plate (Arjantin)

Inter (İtalya)

Urawa Red Diamonds (Japonya)

Monterrey (Meksika)

F Grubu:

Fluminense (Brezilya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Ulsan Hyundai (Güney Kore)

Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu:

Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Wydad Casablanca (Fas)

Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu:

Real Madrid (İspanya)

Al Hilal (Suudi Arabistan)

Salzburg (Avusturya)

Pachuca (Meksika)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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