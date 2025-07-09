Fransa’da siyasi deprem! Polis muhalefet partisi merkezine baskın düzenledi

Fransız savcılar, aşırı sağcı Ulusal Ralli Partisi'nin kampanya finansmanı yasalarını ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma kapsamında partinin Paris'teki genel merkezine baskın yaptı.

Fransa'da savcılar, Ulusal Ralli'nin 1 Ocak 2020 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında kampanyalarını kısmen yasadışı kredilerle finanse edip etmediğine dair kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Çarşamba sabahı Paris'teki parti genel merkezinde yapılan baskın bu soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Henüz herhangi bir kişi veya kurum hakkında suçlama yapılmadı. Ancak inceleme, 2022 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi, aynı yılki parlamento seçimleri ve 2024 Avrupa seçimlerinde kara para aklama ve sahte belge kullanımı iddialarını da kapsıyor.

BARDELLA'DAN TEPKİ

Parti Başkanı Jordan Bardella, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada baskını doğruladı. Bardella, genel merkezin liderlerinin ofisleri de dahil olmak üzere iki soruşturma hakimi eşliğinde, kurşun geçirmez yelekli yaklaşık 20 silahlı polis tarafından arandığını söyledi.

Bardella, baskınları "eşi benzeri görülmemiş" ve "çoğulculuğa yönelik ciddi bir saldırı" olarak nitelendirirken, geçmişte merkez sağ Les Républicains ve sol görüşlü France Unbowed gibi partilerin de benzer baskınlara maruz kaldığını hatırlattı.

Ulusal Ralli'ye ait e-postalar, belgeler ve muhasebe kayıtlarına el konulduğunu söyleyen Bardella, soruşturmaların "belirsiz suçlamalara" dayandığını ve siyasi amaçlı olduğunu savundu.

"4 MİLYON AVRO BORÇ "

Fransız kampanya finansmanını denetleyen resmi makamlar, geçen yıl gönderilen bir mektupta Bardella'nın 2024 Avrupa seçimleri için 225 kişiden toplam 4.47 milyon avro borç aldığını öne sürdü. Bardella, partisinin bu seçimde büyük bir zafer kazanarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezci kampını gerilettiğini ve Macron'un erken seçim çağrısı yapmak zorunda kaldığını hatırlattı.

MARİNE LE PEN'E AYRI SUÇLAMA

Baskın, Ulusal Ralli'nin de yer aldığı Avrupa Parlamentosu'ndaki feshedilmiş Kimlik ve Demokrasi grubunun fonlarının kötüye kullanıldığı iddiasıyla Avrupa Savcılığı'nın yürüttüğü ayrı bir soruşturmanın ardından geldi.

Partinin en bilinen ismi Marine Le Pen ise bu yılın başlarında Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunmuş ve beş yıl kamu görevine aday olmaktan men edilmişti. Le Pen, suçlamaları reddederek kararı temyize götürdü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.