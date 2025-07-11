Türkiye'nin sanayi devrimi! 39 adımda ekonomi yeniden şekilleniyor

YOİKK, Türkiye’nin yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla sanayi, yeşil enerji, dijital ekonomi ve bölgesel kalkınmayı kapsayan 2025 Eylem Planı’nı açıkladı. Planda, yapay zekâ ve hidrojen stratejileriyle birlikte yatırım süreçlerini kolaylaştıracak yapısal reformlara ve yerel kalkınma hamlelerine yer verildi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Türkiye’nin yatırım iklimini güçlendirmeye yönelik 2025 Eylem Planı’nı yayımladı. Planda, sanayi dönüşümü, yeşil enerji, dijital ekonomi ve bölgesel rekabetçilik gibi başlıklarda kapsamlı hukuki ve yapısal reformlara yer verildi.

Toplam 39 maddeden oluşan eylem planı; özel sektör yatırımlarını desteklemeyi, bürokrasiyi sadeleştirmeyi ve Türkiye’nin iş yapma ortamını küresel standartlara uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Planın öncelikleri arasında sanayi üretimini artırmak, teknoloji girişimciliğini desteklemek ve yatırım mevzuatında öngörülebilirliği sağlamak öne çıkıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sanayi Ana Planı ile uyumlu şekilde yeni organize sanayi bölgelerinin kurulumundan sorumlu olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise enerji yoğun sanayi bölgelerine odaklanarak sürdürülebilir üretimi destekleyecek.

Öncelikli sanayi sektörlerine yönelik güncellenmiş strateji yol haritaları, Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’yle uyumlu olarak yayımlanacak.

Plan kapsamında, yatırım işlemlerini kolaylaştıracak tek pencere platformu kurulacak. Ayrıca, nitelikli yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, riskleri telafi etmek ve yatırım uyuşmazlıklarına ilişkin hukuki süreçleri hızlandırmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Girişim ve KOBİ tanımları, ekonomik koşullara göre güncellenecek. Ayrıca, organize sanayi bölgelerinde yükseköğretim kurumlarının yaygınlaştırılmasıyla mesleki eğitim güçlendirilecek. Bu kurumlar, yerel ticaret odalarıyla iş birliği içinde geliştirilecek ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillenecek.

HİDROJEN STRATEJİ BELGESİ YAKINDA AÇIKLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hidrojen üretimi, güvenliği ve altyapısına ilişkin mevzuat ve düzenlemeleri yönlendirmek üzere ulusal hidrojen stratejisini kısa süre içinde yayımlayacak.

Plan kapsamında, elektrolizör ve yakıt hücresi araştırmalarına destek verilerek yeşil hidrojen ekosistemi oluşturulacak. Altyapı yatırımları teşvik edilecek; kimyasallar, atık ve emisyonlar konularında AB çevre düzenlemeleriyle uyum sağlanacak.

YENİ YAPAY ZEKA STRATEJİSİ GELİYOR

Mevcut veri millileştirme mevzuatı, yakında açıklanacak Ulusal Bulut Bilişim Stratejisi ve yeni Ulusal Veri Stratejisi kapsamında gözden geçirilecek.

Ayrıca, Türkiye’nin küresel yapay zekâ rekabet gücünü artırmayı hedefleyen 2026-2030 Yapay Zekâ Eylem Planı yayımlanacak. Planda, etik yapay zekâ geliştirme politikalarına da yer verilecek.

YEREL KALKINMA GİRİŞİMİ BAŞLATILIYOR

Yeni Yerel Kalkınma Girişimi Programı ile Türkiye genelinde bölgesel öncelikler belirlenecek ve sektörel potansiyeli harekete geçirmeye yönelik faaliyetler desteklenecek.

Bu kapsamda, yıl sonuna kadar yatırım teklif çağrısına çıkılması bekleniyor.