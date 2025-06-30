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69 bin kişi azaldı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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69 bin kişi azaldı! İşte Türkiye&#039;deki işsiz sayısı
Türkiye, İşsizlik, İstihdam, İstatistik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK, Mayıs ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'deki işsiz sayısı 69 bin kişi azalarak 3 milyonun altına geriledi. İşte detaylar.... 

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %11,9 olarak tahmin edildi.

69 bin kişi azaldı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - 1. Resim

İSTİHDAM ORANI %49

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,3 iken kadınlarda %32,2 olarak gerçekleşti.

69 bin kişi azaldı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - 2. Resim

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5

İşgücü 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,9 iken kadınlarda %36,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,0, kadınlarda ise %23,5 olarak tahmin edildi.

69 bin kişi azaldı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - 3. Resim

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,7 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %31

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %31,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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