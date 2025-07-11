Soğuğuyla bilinen ülkede termometre fırladı! Sıcaklıklar rekor kırdı

Dünya genelinde hava sıcaklıkları anormal derecelere ulaştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da, 35 dereceyle son 30 yılın rekoru kırıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova, Cuma günü 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarla son 30 yılın en yüksek hava sıcaklığına ulaşarak bunaltıcı bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.

REKOR KIRILDI

Rusya Meteoroloji Merkezi’ne göre, Moskova'da son olarak 1996 yılında kaydedilen 33,4 santigrat derecelik sıcaklık rekoru, Perşembe günü 33,9 derece ile kırıldı. Kurum, Cuma günü sıcaklığın 36-37 dereceye kadar çıkabileceğini belirterek yeni bir rekorun daha kaydedilebileceğini bildirdi.

Sıcak hava dalgasının, önümüzdeki haftanın başına kadar Orta Rusya ve Güney Avrupa’da etkisini sürdürmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

"BÖYLESİNİ HATIRLAMIYORUM"

Rekor sıcaklıklar nedeniyle Moskova sakinleri kentin parklarına, süs havuzlarına ve banliyölerdeki yazlık evlerine akın etti. 86 yaşındaki Valentina Aleksandrovna, "Çok zor, ilaç kullanıyorum. Böyle bir sıcaklığı hatırlamıyorum" dedi.

Aşırı sıcaklıklar özellikle inşaat işçileri ve yaşlılar için sağlık açısından risk oluştururken, bazı kişiler yüzme yasağına ve kirlilik uyarılarına rağmen kentteki gölet ve kanallarda serinlemeye çalıştı. Başkent kuzeybatısındaki Tushino’da suya giren 55 yaşındaki Igor, "Su kirli ama burada nefes almak daha kolay" dedi.

İklim bilimciler, fosil yakıt kullanımının neden olduğu iklim değişikliğiyle birlikte bu tür aşırı sıcak hava olaylarının giderek daha sık ve şiddetli hale geleceği uyarısını yineliyor. Öte yandan, Avrupa Birliği’nin iklim izleme programı Copernicus’a göre Batı Avrupa, geçen ay tarihindeki en sıcak Haziran ayını yaşadı.