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Hasat verimli geçti, 40 bin ton elde ettiler! Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır'da hasadı tamamlanan kayısıda toplam 40 bin ton rekolte elde edildi. Ürünlerin bir kısmı Avrupa ülkeleri olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'ya da ihraç edildi.

Verimli toprakları ve mikroklima özelliğiyle dikkat çeken Doğunun Çukurova'sı Iğdır Ovası'nda, başta merkez olmak üzere Tuzluca köylerinde kayısı hasadı tamamlandı.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Bölgede üreticiler bu yıl yaklaşık 40 bin ton kayısı rekoltesi elde etti. Hasat edilen kayısıların bir kısmı iç piyasaya sunulurken, Iğdır şalağı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'ya da ihraç edildi. Bu özel kayısı, bölgenin tarım ekonomisine de katkı sunmaya devam ediyor.

Hasat verimli geçti, 40 bin ton elde ettiler! Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a gönderildi - 1. Resim

AK KAYISININ HASADI DA BU HAFTA BİTİYOR

Üreticilerin bu yıl bereketli bir hasat yaptığını belirten Iğdır Tarım İl Müdürü Ahmet Tingiş, "İlimizde yaklaşık 40 bin ton üzerinde kayısı hasadı bitmiş durumdadır. Şu an sadece ak kayısı dediğimiz kayısı hasadı yapılıyor. Bir hafta içinde o hasadın da bitmesini bekliyoruz. Üreticilerimiz güzel bir şekilde katma değeri yüksek ürünlerini sattılar. Üreticilerimiz üretmeye devam etsinler, biz üreten üreticilerimizin Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yanındayız" dedi.

Hasat verimli geçti, 40 bin ton elde ettiler! Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a gönderildi - 2. Resim

Hasadı yapılan binlerce ton kayısı şehrin farklı noktalarındaki soğuk hava depolarından bekletilerek ihtiyaca göre ihraç ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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