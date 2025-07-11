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Passolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Passolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladı
Passolig, Uygulama, Süper Lig, 1. Lig, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stadyumlara daha kolay bir şekilde giriş yapabilmek adına yeni bir sistem üzerinde durulduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Milyonlarca taraftar Passolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? sorusuna cevap aramaya başladı.

TFF, futbolseverleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi aktardı. Yapılan açıklamanın ardından Passolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? sorusu gündeme geldi.

Passolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladı - 1. Resim

PASSOLİG KALKTI MI, UYGULAMA DEVAM EDİYOR MU?

Passolig uygulaması devam ediyor. Yeni sezonda maç izlemek isteyenler PassoLig kartının dışında da kimlik ile giriş yapabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 10 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla beraber Süper Lig ve 1. Lig maçlarında Passolig kartı yerine çipli T.C Kimlik Kartlarına elektronik bilet yükleme sistemine geçileceğini duyurdu. Bundan sonra taraftarlar maç biletini direkt olarak çipli kimliklerinde taşıyabilecektir.

Passolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladı - 2. Resim

MAÇLARA NASIL GİRİLECEK?

2025-2026 sezonundan itibaren taraftarlar, çipli T.C. kimlik kartlarına yükleyerek stadyumlara giriş yapabilecek.

Yeni uygulamanın devreye girmesiye beraber taraftarların stadyumlara daha hızlı ve kolay erişimini sağlayabileceği amaçlanmaktadır.

Passolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladı - 3. Resim

PASSOLİG MAÇ BİLETLERİ NASIL ALINACAK?

Taraftarlar Passolig kartı dışında da kimlik ile giriş yapabilecek. 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri üzerine stadyuma giriş yapabilecek.

Passolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladı - 4. Resim

TFF AÇIKLAMA YAPTI

"Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.

Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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