Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel'in değerlendirmelerine göre, Orta Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz’de yoğunlaşan yağışlar, akşam saatlerinde İzmir ve çevresinde yeniden vites artıracak.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, özellikle dört bölge için "turuncu" alarm niteliğinde uyarılar yapıldı. Toprağın tamamen suya doyduğu, Manavgat, Kumluca, Antalya Merkez, Aydın Kuşadası (İç kesimler) gibi noktalarda dere taşkınları, ani sel ve toprak kayması riskine karşı vatandaşların teyakkuzda olması istendi.

OTOMOBİLLER NEDEN ÇAMUR İÇİNDE?

Dün gece İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde araçların ve çatıların üzerini kaplayan çamur tabakasının gizemi de çözüldü. Hüseyin Öztel, bu durumun Libya üzerinden gelen çok güçlü bir hava akımıyla taşınan tozlar olduğunu belirtti.

"Her toz aynı değildir" diyen Öztel, bu tozların aslında toprağa düşen görünmez birer mineral bombası olduğunu vurguladı. Libya kaynaklı bu partiküllerin tarımda verimi artıran "besleyici" (nutrition) bir etkisi olduğu düşünülüyor.