Bahar sıcakları için tarih netleşti! Termometreler 20 dereceyi görecek
Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel'in değerlendirmelerine göre, Orta Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz’de yoğunlaşan yağışlar, akşam saatlerinde İzmir ve çevresinde yeniden vites artıracak.
TOPRAK SUYA DOYDU
Yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, özellikle dört bölge için "turuncu" alarm niteliğinde uyarılar yapıldı. Toprağın tamamen suya doyduğu, Manavgat, Kumluca, Antalya Merkez, Aydın Kuşadası (İç kesimler) gibi noktalarda dere taşkınları, ani sel ve toprak kayması riskine karşı vatandaşların teyakkuzda olması istendi.
OTOMOBİLLER NEDEN ÇAMUR İÇİNDE?
Dün gece İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde araçların ve çatıların üzerini kaplayan çamur tabakasının gizemi de çözüldü. Hüseyin Öztel, bu durumun Libya üzerinden gelen çok güçlü bir hava akımıyla taşınan tozlar olduğunu belirtti.
"Her toz aynı değildir" diyen Öztel, bu tozların aslında toprağa düşen görünmez birer mineral bombası olduğunu vurguladı. Libya kaynaklı bu partiküllerin tarımda verimi artıran "besleyici" (nutrition) bir etkisi olduğu düşünülüyor.
6 NİSAN’DA BAHAR GERİ DÖNÜYOR!
Yağışlı sistem iki günlük ömrünü tamamladıktan sonra cumartesiden itibaren yurdu terk etmeye başlayacak. Pazar günü güneş yüzünü iyice gösterecek ve asıl müjdeli haber gelecek hafta için: 6 Nisan pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları hızla yükselerek 18-20 derece bandına ulaşacak.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarınki hava raporuna göre ise yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.