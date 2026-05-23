Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda seyir halinde olan elektrikli bir SUV, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Sürücünün soğukkanlılıkla aracı güvenli bir noktaya çekerek durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen ve zaman zaman korkutucu patlamaların yaşandığı araç yangını, güvenlik amacıyla yolun tek şeridinin trafiğe kapatılmasının ardından itfaiye ekiplerinin kullandığı özel yangın söndürme battaniyesi ile kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı tehlikeli olayın ardından alevlere teslim olan elektrikli araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

