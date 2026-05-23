Kasım Süleymani'nin intikamını almak için Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a yönelik suikast planlayan Kataib Hizbullah komutanı Muhammed Bekir Saad Davud el-Saadi'nin Türkiye'de yakalanarak ABD'ye iade edildiği ortaya çıktı.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve perde arkasındaki istihbarat savaşlarına ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

The New York Post’un özel haberine göre, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin intikamını almak isteyen İran bağlantılı bir ajan, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’a yönelik suikast planı hazırlarken Türkiye’de yakalandı.

ABD’ye iade edilen şüphelinin, Ivanka Trump’ın Florida’daki malikanesine ait gizli plan ve haritaları ele geçirdiği öne sürüldü.

Altı yıl önce Bağdat’ta ABD tarafından öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin intikamını almak için yemin eden 32 yaşındaki İran bağlantılı Irak merkezli Kataib Hizbullah komutanı Muhammed Bekir Saad Davud el-Saadi Türkiye’de düzenlenen nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

Ivanka Trump’a suikast planlayan Devrim Muhafızları ajanı Türkiye’de yakalandı!

"EVİMİZİ YAKTIKLARI GİBİ EVLERİNİ YAKMAK İÇİN IVANKA’YI ÖLDÜRECEĞİZ!"

“Washington’daki Irak Büyükelçiliği’nin eski askeri ataşesi İntifaz Kanbar”, The New York Post'a yaptığı özel açıklamada, Saadi’nin terör çevrelerinde açıkça Ivanka Trump’ı hedef gösterdiğini ifşa etti.

Kasım Süleymani’yi bir "akıl hocası ve baba figürü" olarak gören Saadi, iddialara göre suikast planını şöyle açıkladı:

"Kasım Süleymani öldürüldükten sonra Saadi terör kamplarında dolaşıp insanlara açıkça, 'Trump'ın evini bizim evimizi yaktığı gibi yakmak için kızı Ivanka'yı öldürmemiz gerekiyor' diyordu. Ivanka’nın Florida’daki 24 milyon dolarlık malikanesine yönelik çok detaylı bir saldırı planı ve haritası hazırlamıştı. Hatta sosyal medya hesabı üzerinden bu haritayı paylaşarak, 'Amerikalılara diyorum ki, bu resme bakın, ne saraylarınız ne de Gizli Servis sizi koruyamayabilir. Şu an analiz aşamasındayız, intikamımız an meselesi' demişti."

Ivanka Trump’a suikast planlayan Devrim Muhafızları ajanı Türkiye’de yakalandı!

TÜRKİYE’DE YAKALANDI

Uluslararası bir terör ağının tepe yöneticisi olduğu anlaşılan Saadi’nin yakalanma sürecine dair detaylar da netleşti. Seyahat özgürlüğü elde etmek için Irak Başbakanlığı onayıyla verilen özel bir "hizmet pasaportu" kullanan terörist, bu sayede VIP salonları kullanarak ve asgari güvenlik kontrolünden geçerek dünyayı dolaşabiliyordu. 15 Mayıs'ta Türkiye üzerinden Rusya'ya transit geçiş yapmaya çalışırken Türk güvenlik güçlerince kıskıvrak yakalanan Saadi, ABD’ye iade edildi.

Ivanka Trump’a suikast planlayan Devrim Muhafızları ajanı Türkiye’de yakalandı!

AMERİKA VE AVRUPA’DAKİ 18 KANLI EYLEMİN ARKASINDAKİ İSİM

ABD Adalet Bakanlığı federal iddianamesine göre, Saadi sadece Ivanka Trump suikastını planlamakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika genelinde doğrudan ABD ve Yahudi hedeflerine yönelik 18 farklı terör ve saldırı girişimini bizzat yönetti.

Ivanka Trump’a suikast planlayan Devrim Muhafızları ajanı Türkiye’de yakalandı!

DİNİ SEYAHAT ACENTESİNİ PARAVAN OLARAK KULLANMIŞ

İstihbarat raporlarına göre Al-Saadi, Süleymani’nin ölümünün ardından göreve gelen Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ile de çok yakın bir ilişki sürdürüyordu. Finansal ve lojistik kaynakları doğrudan Kaani’den alan terörist, dünya çapındaki terör hücrelerini fonlamak ve ziyaret etmek için kurduğu "dini seyahat acentesini" bir paravan olarak kullandı. Şüphe çekmemek için Paris’teki Eyfel Kulesi ve Kuala Lumpur'daki İkiz Kuleler gibi turistik merkezlerde kano yaparken çektiği selfie'leri sosyal medyada paylaşan ajanın, arka planda ise kurbanlarına susturuculu tabanca fotoğrafları göndererek tehdit ettiği saptandı.

Türkiye'de nefes kesen operasyon! Ivanka Trump'ın gizli haritalarını ele geçiren ajan yakalandı

BROOKLYN’DE MADURO VE MANGİONE İLE AYNI CEZAEVİNDE!

2009 yılında Ortodoks Yahudiliğe geçen 44 yaşındaki Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'a yönelik bu sapkın suikast girişimi hakkında Beyaz Saray sessizliğini korurken, yakalanan Devrim Muhafızları ajanı Saadi’nin tutukluluk şartları belli oldu.

Ajan, şu anda New York, Brooklyn’deki yüksek güvenlikli Metropolitan Detention Center'da tek kişilik hücreye konuldu.

Saadi, hücre bloğunda ocak ayında Amerikan sahil güvenliğinin de desteğiyle paketlenerek ABD'ye getirilen suçlu Venezuela lideri Nicolas Maduro ve ünlü davalardan Luigi Mangione gibi diğer yüksek profilli mahkumlarla birlikte yargılanmayı bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası