Hatay'ın Antakya-İskenderun karayolu Ovakent mevkiinde hızla ilerleyen bir yolcu otobüsünün, taşıdığı yolcuların ve trafikteki diğer vatandaşların can güvenliğini hiçe sayarak sergilediği tehlikeli manevralar yürekleri ağza getirdi. Sürekli kornaya basarak önündeki otomobilleri sıkıştıran, hatalı sollamalar yapan ve zaman zaman olası bir kazayla burun buruna gelmesine rağmen süratli ilerleyişinden taviz vermeyen kural tanımaz otobüs şoförünün trafiği tehlikeye düşürdüğü o korku dolu anlar, duruma tepki gösteren bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

