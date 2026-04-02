Afyonkarahisar kent merkezinde gece yarısı meydana gelen hırsızlık olayı, bir seyyar satıcının ekmek teknesini hedef aldı. Edinilen bilgilere göre, Kadınana Caddesi üzerinde satış yapan bir esnaf, sabah saatlerinde tezgahına geldiğinde yaklaşık 100 bin TL değerindeki elektronik ürünlerinin çalındığını fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine ivedilikle harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, gece karanlığından faydalanarak soygunu gerçekleştiren şahısların E.S. ve A.Y.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla her iki şahıs da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen 20 adet radyo, 450 adet çakmak, 13 adet tıraş makinesi ve 5 adet lamba, emniyetteki işlemlerin ardından mağdur esnafa eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Hırsızların tezgahın başındaki o rahat tavırları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yasal süreç devam ederken, polis ekiplerinin kent genelindeki denetimleri aralıksız sürüyor.

