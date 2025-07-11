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Bir ülke yaz ortasında felaketi yaşıyor! Muson yağmurlarında bilanço ağırlaşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir ülke yaz ortasında felaketi yaşıyor! Muson yağmurlarında bilanço ağırlaşıyor
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurları sel felaketine dönüştü. Son 24 saatte 11 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 98’e yükseldi. Yetkililer, daha fazla yağış ve sel riski nedeniyle alçak bölgelerde yaşayanları uyardı.

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana süren muson yağmurları büyük bir sel felaketine yol açtı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Böylece toplam can kaybı 98’e, yaralı sayısı ise 185’e yükseldi.

Yaz ortasında bir ülke felaketi yaşıyor! Muson yağmurlarında bilanço ağırlaşıyor - 1. Resim

En fazla can kaybının 20’si çocuk olmak üzere 37 ölümle Pencap eyaletinde kaydedildiği belirtilirken, Hayber-Pakhtunkhwa bölgesinde de 30 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış beklendiğini belirtti.

Özellikle alçak ve savunmasız bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerektiği aktarıldı.

Yaz ortasında bir ülke felaketi yaşıyor! Muson yağmurlarında bilanço ağırlaşıyor - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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