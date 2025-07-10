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Pakistan'dan nükleer gözdağı: Saldırı girişimi felaketle sonuçlanır!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pakistan&#039;dan nükleer gözdağı: Saldırı girişimi felaketle sonuçlanır!
Nükleer Silah, Pakistan, İran, İsrail, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan Ordusu Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, nükleer güce sahip ülkeleri tehdit eden saldırı girişimlerinin felaketle sonuçlanacağını vurguladı. İran'a yönelik saldırıları değerlendiren Chaudhry, "Biz tanınan bir nükleer gücüz. Dünyanın, bilinen bir nükleer güçle çatışmaya girme tecrübesi yok" ifadelerini kullandı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile Hindistan-Pakistan gerilimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan ve İran’ın din kardeşi ve komşu ülkeler olduğunu vurgulayan Chaudhry, Pakistan’ın İran’a verdiği desteğin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuka dayandığını söyledi.

Chaudhry, orduda "Pakistan'ın sıradaki hedef olabileceği" yönünde endişelerin bulunmadığını belirterek, "Biz tanınan bir nükleer gücüz. Dünyanın, bilinen bir nükleer güçle çatışmaya girme tecrübesi yok" dedi. Herhangi bir saldırı girişiminin "felaket sonuçlar doğuracağını" ve bunun dünya tarafından kaldırılamayacağını ifade etti.

Pakistan'dan nükleer gözdağı: Saldırı girişimi felaketle sonuçlanır! - 1. Resim

'DEVLET DESTEKLİ TERÖR' SUÇLAMASI

Chaudhry, "Fitna al Hindustan" ve Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının Hindistan ile bağlantılı olduğunu, Hindistan’ın bu bağlantıyı reddetmediğini kaydetti.

“Pakistan’daki terör saldırıları sonrası böbürlenen tek devlet Hindistan” diyen Chaudhry, Ocak 2024’ten bu yana ülkede 5 bin 436 terör saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Chaudhry, “Sizce bunlar kendi kendine oluyor mu? Bu terör yapılanması Hindistan’ın desteği olmadan ayakta duramaz” ifadelerini kullandı.

Pakistan'dan nükleer gözdağı: Saldırı girişimi felaketle sonuçlanır! - 2. Resim

İSRAİL-İRAN-ABD GERİLİMİ

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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