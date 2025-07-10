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2023'ten beri bombalanıyorlar! Nüfus hızla eriyor, demografik yıkım gözler önüne serildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2023&#039;ten beri bombalanıyorlar! Nüfus hızla eriyor, demografik yıkım gözler önüne serildi
Filistin, İsrail, Gazze Şeridi, İsrail Saldırıları, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu’nun raporuna göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu nüfus 2 milyon 226 binden 2 milyon 114 bine geriledi. Saldırılar, özellikle çocuk ve genç nüfusu hedef alarak bölgedeki demografik yapıyı derinden etkiledi. Raporda, doğum oranlarındaki düşüş ve kitlesel yer değiştirmelerle birlikte Gazze’de benzeri görülmemiş bir nüfus azalması yaşandığı belirtildi.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun Dünya Nüfus Günü vesilesiyle hazırladığı raporda, İsrail’in düzenlediği saldırılarda özellikle genç nüfusu hedef alması nedeniyle Filistin toplumunun nüfus yapısında ciddi bozulmalar yaşandığı belirtildi.

Raporda, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nde başlattığı saldırılar sonrası ölen, kaybolan ve bölgeyi terk eden Filistinlilerin yanı sıra doğum oranlarındaki düşüşle birlikte benzeri görülmemiş bir nüfus azalması yaşandığı ifade edildi.

Gazze’deki nüfus, 7 Ekim 2023’te 2 milyon 226 bin 544 iken, 2024’te 2 milyon 129 bin 724’e, 2025’in ilk altı ayında ise 2 milyon 114 bin 301’e geriledi.

2023'ten beri bombalanıyorlar! Nüfus hızla eriyor, demografik yıkım gözler önüne serildi - 1. Resim

100 BİNİ BÖLGEYİ TERK ETTİ

Saldırılar sonucu 57 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği, 18 bininin çocuk, 12 bininin kadın olduğu bildirildi. Ayrıca, 66 kişinin açlıktan öldüğü ve yaklaşık 11 bin kişinin akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Yaklaşık 100 bin kişi ise Gazze’yi terk etti.

İstatistikler, saldırıların başladığı tarihten bu yana yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiğini gösteriyor.

Raporda ayrıca İsrail’in özellikle çocuk ve gençleri hedef almasının, Gazze’de yaş ve cinsiyet dağılımında ciddi değişimlere yol açtığı vurgulandı. Üreme çağındaki çok sayıda kadının ve erkeğin hayatını kaybetmesi nedeniyle doğum oranlarında büyük düşüş bekleniyor; bu da nüfus piramidinin tabanında büyük bir boşluk oluşturacak.

2023'ten beri bombalanıyorlar! Nüfus hızla eriyor, demografik yıkım gözler önüne serildi - 2. Resim

1,9 MİLYONU İŞGAL TOPRAKLARINDA

Dünya genelindeki Filistinlilerin sayısı 2025’in ortalarına kadar yaklaşık 15,2 milyona ulaştı. Bunların yarısı Filistin dışındaki ülkelerde yaşıyor.

Filistin topraklarında ise yaklaşık 5,5 milyon kişi yaşarken, 1948 topraklarında (İsrail) yaklaşık 1,9 milyon Filistinli bulunuyor. Yurt dışındaki Filistinlilerin sayısı ise yaklaşık 7,8 milyon ve bunların 6,5 milyonu Arap ülkelerinde ikamet ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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