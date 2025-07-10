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7 ay sonra ilk kez yediler! Gazze'de insanlık dramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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7 ay sonra ilk kez yediler! Gazze&#039;de insanlık dramı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de abluka altında hayat mücadelesi veren Abdullah ve ailesi, Türk halkının bağışlarıyla ulaştırılan konserve et sayesinde 7 ay sonra ilk kez et yediklerini söyledi. Hina İsmail, "Evimizde ne yemek ne un vardı. Çocuklarımız yaklaşık 7 aydır et tüketememişti" diyerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Gazze'de yaşanan abluka ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce Filistinli temel besinlere dahi erişemiyor. Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki geçici çadırlarda yaşayan Abdullah ve ailesi, yaklaşık 7 aydır et tüketemiyordu. Türk halkının bağışlarıyla ulaştırılan kurban konservesiyle uzun bir aradan sonra ilk kez et yeme sevinci yaşadılar.

7 ay sonra ilk kez yediler! Gazze'de insanlık dramı - 1. Resim

''ÇOCUKLARIMIZ 7 AYDIR YEMİYORDU''

Filistinli Abdullah'ın annesi Hina İsmail, ulaştırılan yardımla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Türkiye tarafından ulaştırılan et yardımı için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde evimizde ne yemek ne de un vardı. Çocuklarımız yaklaşık 7 aydır et tüketememişti. Bu yardım sayesinde büyük bir sevinç yaşadılar ve uzun bir aradan sonra et yiyebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Türk Kızılay'ın yardımını daim, çalışmalarını bereketli kılsın."

7 ay sonra ilk kez yediler! Gazze'de insanlık dramı - 2. Resim

YARIM MİLYON KİŞİ HAYATİ RİSK ALTINDA

Dünya Gıda Programı raporlarına göre Gazze nüfusunun tamamı akut gıda güvensizliği yaşarken, yaklaşık yarım milyon kişi de açlık nedeniyle hayati risk altında bulunuyor. Protein eksikliği ise özellikle çocukların sağlıklı büyümesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kritik öneme sahip.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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